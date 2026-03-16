Chiều 16/3, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Thành ủy Hải Phòng.

Dự hội nghị có Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu và đại diện các sở, ngành.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động ông Đỗ Thành Trung, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Đỗ Thành Trung được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Thành Trung cho biết, việc ông được điều động, chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao với ông.

Trong thời gian tới, ông Trung cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành đầy đủ quy chế làm việc của Thường vụ Thành ủy.

Ông Trung cũng cho hay, bản thân sẽ ưu tiên tập trung thời gian để nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế và sớm ổn định công việc, không để công việc bị gián đoạn. Ông sẽ nêu cao tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, lắng nghe, cầu thị học hỏi, kế thừa và phát huy những kết quả của các lãnh đạo tiền nhiệm.

Ông hứa sẽ bám sát các nghị quyết Đại hội Đảng, kết luận Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng, Nghị quyết của Trung ương, để tập trung thực hiện và góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Ông Đỗ Thành Trung, sinh năm 1976, quê quán Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai). Ông có trình độ Thạc sĩ kinh tế.