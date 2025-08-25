Sáng 25/8, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, bổ nhiệm ông Dương Anh Đức giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, thời gian giữ chức 5 năm.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng ông Dương Anh Đức tại lễ công bố. Ảnh: T.V

Ông Dương Anh Đức sinh ngày 24/8/1968; quê quán tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ông Đức là Phó giáo sư Công nghệ thông tin, tiến sĩ Toán học.

Ông Dương Anh Đức có quá trình công tác gắn liền với ngành giáo dục, từng đảm nhiệm các vị trí như: Hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM; Phó giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM; Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 11 (nhiệm kỳ 2013-2018).

Từ tháng 7/2017 đến tháng 4/2020, ông Đức làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM. Tại kỳ họp thứ 19, HĐND TPHCM khóa 9 ngày 27/3/2020, ông Dương Anh Đức được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Ngày 19/5/2024, ông được Thành ủy TPHCM điều động về giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1.

Từ đầu tháng 7 năm nay, ông Đức công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, giữ chức Phó Ban Thường trực cho đến nay.