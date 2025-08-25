Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Sáng nay (25/8), tại TPHCM, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng cho biết, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công, điều động ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Chiều nay (ngày 25/8), lễ công bố sẽ được tổ chức tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê tại tỉnh Cà Mau. Ông là Tiến sĩ Khoa học ngành kỹ thuật xây dựng, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.
Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14.
Trong sự nghiệp công tác, ông Nguyễn Thanh Nghị đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (cũ), Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Ngày 25/1/2025, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.
Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội; định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.
Với quyết định điều động trên của Bộ Chính trị, lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hiện có:
1. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban
2. Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực
3. Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban
4. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban
5. Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban
