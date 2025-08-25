Sáng nay, tại TPHCM, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, thay mặt Bộ Chính trị, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đối với Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định, tặng hoa ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang tại hội nghị. Ảnh: Quốc Thanh

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Nên được phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội 14 của Đảng.

Nhiệm vụ mới của ông Nguyễn Văn Nên sẽ do Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng phân công.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: SGGP

Ông Nguyễn Văn Nên sinh ngày sinh 14/7/1957; quê quán: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 12; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa: 11, 12, 13 ;

Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Ông Nguyễn Văn Nên trưởng thành từ một chiến sỹ cảnh sát hình sự, có thời gian dài gắn bó với quê hương Tây Ninh trước khi ra Trung ương làm việc gần 10 năm.

Sau thời gian dài làm việc ở Trung ương với cương vị Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (2013-2016) rồi Chánh văn phòng Trung ương Đảng (năm 2016 đến 11/10/2020), ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định về địa phương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa 11 diễn ra vào chiều 17/10/2020 đã bầu ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Nên đảm nhiệm vị trí này cho đến nay.

Bộ Chính trị cũng có quyết định về việc điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương - thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng cho biết Bộ Chính trị đã có quyết định phân công, điều động ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - giữ chức Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Chiều nay, lễ công bố sẽ được tổ chức tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.