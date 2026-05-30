Những ngày giữa tháng 5, vợ chồng ông Nguyễn Lương Ngọc (65 tuổi) và bà Thiều Thị Ngọc Dung (63 tuổi), từ Lâm Hà, Lâm Đồng bắt đầu hành trình lái ô tô ra du lịch các tỉnh phía Bắc.

Đây là chuyến lái xe xuyên Việt lần thứ 17 của ông Ngọc trong 26 năm qua. Lần này, mục tiêu chính của ông là đưa vợ tới các điểm đến bà chưa từng chiêm ngưỡng như Mường Phăng (Điện Biên), chợ tình Bắc Hà (Lào Cai), thác Bản Giốc (Cao Bằng), đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), biển Trà Cổ (Quảng Ninh)... Ông Ngọc vừa là tài xế vừa là hướng dẫn viên cho vợ.

"Suốt 26 năm qua, dù trực tiếp đồng hành hay không, vợ tôi luôn ủng hộ, tin tưởng vào tay lái của chồng", ông Ngọc kể.

Vợ chồng ông Ngọc, bà Dung tới Tà Xùa, Sơn La sau gần 1 tuần di chuyển

Xuyên Việt trên chiếc ô tô cũ "thủng bình xăng"

Vợ chồng ông Ngọc, bà Dung đều công tác trong ngành giáo dục. Trước khi về hưu, ông Ngọc là hiệu trưởng ở một trường THPT còn bà Dung là hiệu trưởng ở trường tiểu học.

Năm 1999, khi chuyển công tác từ Sơn La vào Lâm Đồng, ông Ngọc dồn tiền dành dụm và vay ngân hàng để mua một chiếc ô tô cũ.

Tết năm 2000, ông Ngọc chở vợ từ Đà Lạt về Sơn La rồi quay ngược lại, vượt khoảng 3.600km. Ông vẫn nhớ, thời điểm đó chưa có Google map, đường giao thông chưa tốt và chiếc xe đời cũ nên gặp rất nhiều vấn đề như đứt dây curoa, thủng bình xăng giữa đường…

Lúc thủng bình xăng, ông bà đang ở nơi vắng vẻ. Không tìm được chỗ sửa xe, ông Ngọc phải đi mua can đựng xăng và một số đồ nghề, tự kết nối tạm thời can đựng xăng vào trước bình xăng con. Bà Dung phải ngồi ghế phụ ôm can xăng trên quãng đường vài trăm km.

"Về đến Hà Nội chúng tôi mới tìm được chỗ hàn bình xăng rồi đợi đến ngày hôm sau mới chạy tiếp", ông nhớ lại.

Sau này, đường sá thuận lợi, các chuyến xuyên Việt dễ dàng hơn xưa rất nhiều

"Chuyến đi đó quá nhiều khó khăn. Nhưng cũng từ đấy, tôi bắt đầu tự tin hơn, nuôi mong muốn đưa vợ con đi khắp đất nước bằng ô tô", ông Ngọc kể.

Khi các con còn nhỏ, ông thường tranh thủ kỳ nghỉ hè đưa vợ con về thăm quê, đi du lịch. Hai vợ chồng đều là cán bộ quản lý nên áp lực công việc khá lớn. Những chuyến đi là dịp để ông bà nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, dành nhiều thời gian cho con và cho nhau. Ông bà bật mí, cũng qua những hành trình mà tình cảm vợ chồng lãng mạn, khăng khít hơn.

Sau này, các chuyến đi của họ còn có sự đồng hành của con rể, cháu ngoại. Năm 2014, đại gia đình 3 thế hệ đi từ Nam ra Bắc trên 2 chiếc ô tô, cùng chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên của đất nước, trải nghiệm văn hóa, đời sống từng địa phương. Những chuyến đi khiến cả gia đình gắn kết, xóa nhòa khoảng cách thế hệ.

Rèn luyện thể thao mỗi ngày

Ông Ngọc chia sẻ, từ khi còn thanh niên ông đã đam mê thể thao như bóng đá, bóng bàn, điền kinh và duy trì việc tập luyện chạy bộ 5-10km mỗi ngày. Ông từng 3 lần tham gia giải chạy băng rừng ở tỉnh Lâm Đồng, cự ly 21km (năm 2019, 2021 và 2023).

Năm 57 tuổi, ông Ngọc bắt đầu tập luyện môn đạp xe. Mỗi ngày ông đều đạp 40-50km vào buổi sáng, bất kể thời tiết mưa nắng. Buổi chiều, ông sẽ dành thêm 1 giờ tập gym.

Ông Ngọc tập luyện rất đều đặn

Tháng 2/2023, thầy giáo về hưu cùng một người bạn lớn tuổi đạp xe trong 5 ngày, vượt hơn 700km từ Lâm Đồng đến Cà Mau rồi đi ô tô về Lâm Đồng. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, đôi bạn lên đường ra Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Chuyến đi dài 24 ngày, vượt 2.500km bằng xe đạp.

Hơn 1 năm sau, ông Ngọc chở xe đạp ra Hà Nội bằng ô tô rồi cùng 2 người bạn đạp tới các tỉnh miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Hành trình kéo dài 29 ngày, vượt 1.900km.

Cung đường này chủ yếu là đèo dốc, rừng núi hoặc các vùng hoang vắng, không có nhà dân, hàng quán. Nhóm ông Ngọc mang theo cả bếp, đồ dùng, thực phẩm để "nấu ăn dã chiến".

Ông Ngọc đã đạp xe qua tất cả các con đèo nổi tiếng của miền Bắc như: đèo Đá Trắng, Pha Đin, Ô Quy Hồ và đặc biệt là chinh phục cao nguyên đá Hà Giang với dốc Thẩm Mã, dốc Chín Khúc, dốc cổng trời Quản Bạ, đèo Mã Pì Lèng, đèo Khâu Cốc Chà, đèo Nà Tềnh, đèo Mã Phục…

Nhiều năm qua, bà Dung cũng đều đặn tập luyện, đi bộ khoảng 10km/ngày để duy trì sức khỏe.

"Khi về hưu, nhiều người bị sốc tâm lý một thời gian dài. Để không hụt hẫng, chúng tôi chuẩn bị trước bằng việc tập luyện thể dục thể thao, đi du lịch hay vui chơi bên con cháu. Việc tập thể thao không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất mà rèn luyện rất tốt ý chí, sự bền bỉ, tạo tinh thần thoải mái, tích cực. Các con cháu tôi cũng noi theo, thích chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe và khám phá khắp nơi", ông Ngọc chia sẻ.

Ông từng 3 lần tham gia giải chạy băng rừng ở tỉnh Lâm Đồng, cự ly 21km

Ảnh: NVCC