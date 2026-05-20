Chuyến xuyên Việt mới đây của ông Vân bắt đầu từ ngày 10/4 và kết thúc an toàn vào ngày 10/5.

“Từ những năm 1990 đến nay, tôi đã khoảng 10 lần lái xe máy xuyên Việt. Trước đây, mỗi lần ra Bắc tôi thường ở lại một thời gian rồi mới quay về TPHCM. Còn chuyến đi này, tôi chạy xe cả chiều đi lẫn chiều về. Đây thực sự là trải nghiệm đáng nhớ, thử thách sức khỏe và sự bền bỉ ở độ tuổi U80”, ông Vân chia sẻ.

Ông Vân về tới Đồng Nai ngày 10/5

Xuyên Việt 10 lần không chán

Ông Vân kể, năm 10 tuổi, ông tình cờ xem được tấm ảnh chụp chiếc xe mô tô thể thao trên tờ báo quốc tế. Cậu bé 10 tuổi khi đó rất tò mò và thích thú, nuôi ước mơ khi trưởng thành sẽ mua một chiếc tương tự, tự lái để khám phá hết đất nước hình chữ S.

"Năm 24 tuổi, tôi bắt đầu tích góp tiền để mua một chiếc mô tô. Mất 10 năm, tôi mới có chiếc xe 350cc đầu tiên. Tôi bắt đầu rong ruổi khám phá các tỉnh, thành miền Nam. Đến những năm 1990-1996, tôi chuyển sang chiếc xe 650cc và một mình lái xe ra Bắc, đi hết 53 tỉnh, thành lúc bấy giờ", ông Vân cho biết.

Thời điểm đó, hệ thống giao thông đường bộ của đất nước còn nhiều hạn chế, quốc lộ đầy rẫy "ổ gà, ổ trâu". Ông Vân mò mẫm đi theo chỉ dẫn của một tấm bản đồ giấy đơn giản.

“Nghĩ lại, tôi thấy thời đó mình cũng khá ‘liều’. Dọc đường, nếu xe hỏng hóc thì chẳng biết sửa ở đâu, lỡ gặp sự cố cũng không biết gọi ai hỗ trợ. Mỗi lần chạy xe tới các bản làng hay thị trấn nhỏ ngoài Bắc, bà con đều nhìn tôi như ‘người ngoài hành tinh’ vì chưa từng thấy chiếc mô tô lạ như vậy. Chủ quán, hàng xóm xung quanh còn kéo tới xem xe, hỏi chuyện rất đông”, ông Vân kể.

Người đàn ông 75 tuổi đã xuyên Việt 10 lần bằng xe máy trong hơn 30 năm

Thời điểm ấy, việc tìm chỗ ăn ở dọc đường vô cùng khó khăn. Có những ngày, ông Vân chỉ ăn bánh mì, nắm xôi hay lương khô để tiếp sức cho hành trình. Bù lại, những vùng biển hoang sơ, núi rừng hùng vĩ và các bản làng yên bình với nét văn hóa độc đáo khiến ông mê mẩn.

Trong số những cung đường từng đi qua, thử thách lớn nhất với ông là “Tứ đại đỉnh đèo” huyền thoại gồm Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Ba thập kỷ trước, các cung đèo này còn rất hoang vu, hiểm trở, đường hẹp, lổn nhổn sỏi đá, dốc cao dựng đứng, chỉ cần chệch tay lái là có thể gặp nguy hiểm.

“Có những cung đèo tôi phải mất nửa ngày mới lên tới đỉnh. Nhưng khi đặt chân tới nơi, khung cảnh hùng vĩ, nên thơ hiện ra khiến mọi mệt mỏi tan biến. Tôi nhớ mãi cảm giác đứng trên đỉnh Pha Đin giữa trưa, tưởng như có thể chạm tay vào mây. Càng đi, tôi càng thêm khâm phục những chiến sĩ từng dùng sức người vượt đèo trong thời kháng chiến”, ông Vân kể.

Chuyến đi mới đây, ông Vân cũng trở lại Di tích lịch sử Quốc gia đèo Pha Đin

Sau này, ông Vân nhiều lần trở lại 4 đỉnh đèo trên nhưng hạ tầng giao thông đã thuận lợi hơn rất nhiều, dễ đi, an toàn, không còn "thách thức" như xưa.

Tuổi 75 sống vui, sống khỏe

Năm 2025, ông Vân từng có chuyến đi xe máy từ Hà Giang vào TPHCM theo đường Trường Sơn Tây. Còn trong hành trình năm nay, ông xuất phát từ TPHCM, men theo đường Trường Sơn Đông, chinh phục các dãy núi biên giới ở Quảng Ninh, Lạng Sơn rồi tiếp tục tới Hà Giang, Điện Biên.

Trên đường đi, ông dành thời gian ghé thăm nhiều di tích lịch sử gắn với các anh hùng dân tộc như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Đồng thời khám phá bản làng, tìm hiểu văn hóa và thưởng thức đặc sản ở mỗi vùng đất đặt chân tới.

Một bạn trẻ theo dõi hành trình của ông Vân nên tìm tới gặp gỡ

“Người dân Việt Nam rất thân thiện. Nhiều chủ nhà nghỉ, khách sạn 'bật ngửa' khi biết tôi 75 tuổi mà vẫn lái xe máy xuyên Việt. Có lần ở Sơn La, khi lưu trú tại một khách sạn, hàng xóm còn sang hỏi tôi giữ sức khỏe thế nào suốt hành trình dài”, ông Vân kể.

Ông cho biết mình duy trì tập võ, bơi, khiêu vũ từ trẻ và khoảng 20 năm nay đều đặn tập yoga, thiền nên cơ thể dẻo dai, bền bỉ. Nhờ vậy, dù di chuyển qua thời tiết khắc nghiệt, ông vẫn giữ sức khỏe ổn định. Mỗi khi nhức mỏi trên đường, ông dừng xe để giãn cơ và điều hòa nhịp thở.

Ông Vân lái xe 100-250km/ngày, tùy sức khỏe và thời tiết

Trong hành trình, ông Vân thường ăn uống đơn giản vào ban ngày để tranh thủ di chuyển, đồng thời luôn mang theo lương khô phòng những đoạn đường vắng. Buổi tối, ông nghỉ ngơi tại khách sạn, ăn đủ chất để hồi phục sức khỏe.

"Các con thường xuyên liên hệ nhắc nhở tôi giữ sức khỏe, nếu mệt thì nghỉ, đặt vé bay về", ông Vân nói.

Theo ông Vân, niềm đam mê du lịch và việc giao lưu với những người cùng sở thích giúp ông luôn minh mẫn, tích cực. Qua mạng xã hội, ông cũng muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và khám phá đất nước.

"Đất nước mình rất đẹp, văn hóa vùng miền rất đa dạng, ý nghĩa. Tôi hy vọng mọi người có thể dành thời gian khám phá để hiểu thêm, yêu thêm và tự hào thêm về mảnh đất hình chữ S", ông nói.

Với đam mê du lịch, ông Vân có thêm những người bạn mới khắp đất nước

