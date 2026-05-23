Lời hứa đưa vợ đi khắp Việt Nam

Ông Vũ Chí Dũng (SN 1956) và bà Trần Thị Giang (SN 1959), sống tại Hoàng Mai, Hà Nội, quen nhau từ khi chiến đấu tại mặt trận biên giới phía Bắc năm 1979. Năm 1983, khi trở về Hà Nội công tác, ông bà kết hôn, lần lượt sinh 3 người con gái.

Những năm 1990, bà Giang tất bật buôn bán, chăm lo cho các con, còn ông Dũng lái xe dọc Bắc - Nam, có khi cả tháng mới về nhà một lần.

“Một lần, vợ tôi tâm sự rằng gia đình có ô tô nhưng chưa bao giờ được đi đây đi đó vì bà ấy say xe rất nặng. Chỉ đi ô tô vài km là bà ấy đã nôn nao, mặt mũi tái xanh, mệt lả nhiều ngày. Đi tàu hay máy bay cũng không khá hơn”, ông Dũng kể.

Biết vợ tủi thân, ông Dũng hứa, sau này về hưu sẽ lái xe máy đưa bà đi thăm lại chiến trường xưa, chiêm ngưỡng cảnh đẹp khắp đất nước. "Đi tới đâu tôi cũng tìm hiểu, ghi nhớ thông tin, chờ một ngày đưa vợ tới chiêm ngưỡng cùng mình", ông kể.

Tháng 4 vừa qua, vợ chồng ông Dũng, bà Giang có chuyến đi khoảng 1.000km khám phá Tuyên Quang (khu vực Hà Giang) cũ

Năm 2015, khi các con đã trưởng thành, có gia đình riêng, vợ chồng ông Dũng quyết định nghỉ kinh doanh. Ông lên kế hoạch đưa vợ đi thăm thú các địa điểm đẹp khắp miền Bắc.

"Ban đầu, các con phản đối vì lo lắng cho sự an toàn của bố mẹ. Nhưng tôi nói với con, cả đời bố mẹ chỉ sống một lần, bố muốn cùng mẹ thực hiện ước mơ sau bao năm vất vả vì gia đình", ông Dũng kể.

Từ Hà Nội, trên chiếc xe tay ga mua năm 2013, ông Dũng chở vợ đi Sa Vỹ (Móng Cái), Tuyên Quang, khu vực Hà Giang cũ, Sa Pa (Lào Cai), Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa… Hai người cùng nhau vượt những cung đường đèo Tam Đường, Khau Phạ, Ô Quy Hồ, Pha Đin… để ngắm nhìn biển mây mờ ảo, núi non hùng vĩ, nên thơ.

"Trước mỗi chuyến đi tôi đều bảo dưỡng xe kỹ càng. Hành lý của hai vợ chồng gọn nhẹ, xếp trong 2 chiếc vali. Nhiều năm lái xe đường dài nên tôi có khá nhiều kinh nghiệm đi đèo, xử lý tình huống", ông Dũng kể.

Đồ đạc thiết yếu được ông bà sắp xếp gọn gàng

Lần đầu vượt đèo dốc hiểm trở giữa núi rừng phía Bắc, có khi sương mù dày đặc, bà Giang không khỏi sợ hãi, luôn bám chặt vào chồng. Nhưng sau nhiều chuyến đi, bà dần tin tưởng tuyệt đối vào tay lái của ông Dũng.

“Việc của tôi là ngắm cảnh đẹp, thỉnh thoảng chỉ nhắc chồng đi chậm một chút”, bà Giang cười nói.

Với ông bà, những cung đường càng gian nan càng khiến họ thêm yêu quê hương và trân trọng công lao của các thế hệ đi trước đã gìn giữ non sông.

Xuyên Việt 3 lần trong 1 năm

Vợ chồng ông Dũng, bà Giang thường chọn những điểm đến hoang sơ, còn giữ nét nguyên bản để trải nghiệm cuộc sống địa phương.

Đầu năm 2024, sau khi khám phá gần khắp miền Bắc, ông Dũng quyết định thực hiện chuyến xuyên Việt, đưa vợ vào miền Trung và miền Nam.

Cuối tháng 3 năm đó, trên chiếc xe ga quen thuộc, ông bà đi một mạch vào Huế thăm Đại Nội, lăng tẩm rồi vượt đèo Hải Vân tới Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Mũi Né, TPHCM. Sau vài ngày thăm gia đình con gái thứ hai ở TPHCM, ông bà tiếp tục hành trình tới Cà Mau.

Chuyến xuyên Việt lần thứ nhất, ông Dũng chủ yếu đi theo Quốc lộ 1

"Ban đầu, sau khi từ Cà Mau trở về TPHCM, chúng tôi định gửi xe ra Hà Nội rồi đi máy bay về. Nhưng vì vợ sợ say máy bay, lại thấy sức khỏe đảm bảo nên tôi quyết định chở bà ấy xuyên Việt ngược từ Nam ra Bắc. Nếu lần đầu chủ yếu đi theo Quốc lộ 1 thì lần thứ hai, tôi men theo các cung đường ven biển để vợ được ngắm cảnh, tắm biển”, ông Dũng kể.

Thay vì những bãi biển đông đúc, ông bà thường dừng chân ở các bãi biển hoang sơ, chủ yếu người dân địa phương lui tới. Sau 7 ngày rong ruổi, hai ông bà trở về nhà bình an.

Tháng 11/2024, vợ chồng ông Dũng tiếp tục xuyên Việt để khám phá Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Từ Đà Nẵng, ông lái xe qua Nam Giang, men theo dòng Đăk Mi tới các tỉnh Tây Nguyên. Dù nhiều đoạn đường khó đi, ít hàng quán hay trạm xăng nhưng bù lại, ông bà được ngắm rừng nguyên sinh, suối thác và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Sau khi đưa vợ "xem voi Bản Đôn", ông Dũng lái xe về Đà Lạt để đưa bà Giang thăm thú các con thác nổi tiếng, lên Tà Đùng - Hạ Long của Tây Nguyên. Sau 10 ngày, ông bà về tới TPHCM thăm con cháu. Nghỉ ngơi 4 ngày, 2 "phượt thủ" lên đường đi Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

"Chuyến xuyên Việt này, chúng tôi đi gần 20 ngày, tới rất nhiều điểm nên quãng đường dài hơn 4.000km. Cả lần thứ nhất và thứ hai, quãng đường chỉ hơn 5.000km", ông Dũng kể.

Chuyến xuyên Việt lần 3, ông bà tập trung khám phá các địa danh ở Tây Nguyên và tới cửa khẩu Hà Tiên, An Giang

Từ đầu năm 2026 đến nay, ông Dũng và bà Giang đã có 4 chuyến du lịch xe máy tới Lạng Sơn (2 chuyến), Thanh Hóa và Tuyên Quang.

“Tôi từng đưa vợ lên thành phố Hà Giang cũ nhưng khi đó đường tới Lũng Cú còn sửa chữa, xe ga khó tiếp cận nên bà ấy tiếc nuối mãi. Lần này, tôi quyết tâm đưa vợ chinh phục cung đường Hạnh Phúc, khám phá Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc. Trên đường đi, nhiều người không khỏi bất ngờ khi chúng tôi đã cao tuổi mà vẫn đi phượt xe máy", ông Dũng kể.

Để đảm bảo sức khỏe cho những hành trình dài, ông bà duy trì lối sống điều độ, tập thể dục nhẹ nhàng, ăn uống lành mạnh và luôn giữ tinh thần vui vẻ. Thấy bố mẹ vẫn đam mê xê dịch ở tuổi già, các con cũng âm thầm ủng hộ, chỉ dặn dò ông bà giữ an toàn trên mọi cung đường.

"Đất nước mình không chỉ có cảnh đẹp mà còn có lịch sử, văn hóa rất đẹp, rất đa dạng. Chúng tôi hy vọng con, cháu mình và các bạn trẻ có thể dành thời gian khám phá để thêm hiểu, thêm yêu và trân trọng những giá trị đó", ông Dũng chia sẻ.

Ảnh: NVCC