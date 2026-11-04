ANH - Cả ông và bà đều đã mất bạn đời nhiều năm trước. Rồi họ tìm thấy tình yêu mới ở tuổi 88 sau khi gặp nhau ở phòng tập thể dục.

Ở tuổi 88, khi nhiều người nghĩ rằng tình yêu chỉ còn là ký ức, bà Barbara Thompson và ông Fred Jenkins lại viết tiếp câu chuyện hạnh phúc của mình, sau khi cả hai đều mất đi người bạn đời gắn bó suốt nhiều năm.

Barbara Thompson và Fred Jenkins tìm thấy tình yêu tại phòng tập thể dục ở tuổi 88. Ảnh: SWNS

Quen nhau qua những buổi tập

Cách đây 10 năm, sau khi chồng qua đời vì bệnh ung thư, bà Barbara chuyển đến sinh sống tại khu dưỡng lão Oscott Retirement Village ở thành phố Birmingham (Anh). Trong khi đó, ông Fred, một cựu huấn luyện viên thể lực của quân đội, ở đây cùng vợ từ năm 2010. Vợ ông qua đời cách đây 3 năm.

Bà Barbara và ông Fred gặp nhau tại phòng tập gym trong một buổi tập luyện. Bà Barbara đi cùng một người bạn và ông Fred hướng dẫn 2 người tập thể dục, chia sẻ kinh nghiệm về rèn luyện sức khỏe.

Sau một thời gian, người bạn của Barbara không còn đến phòng tập, nhưng bà vẫn duy trì thói quen tập luyện vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, theo GNN. Những buổi tập đều đặn đã trở thành cơ hội để ông bà Barbara và Fred trò chuyện, tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Từ những câu chuyện giản dị, những lời đùa vui giữa các bài tập, tình bạn của họ dần phát triển thành một mối quan hệ đặc biệt.

Bà Barbara nhớ lại khoảng thời gian đầu gặp ông Fred: "Chúng tôi cười đùa rất nhiều, thường xuyên trêu chọc nhau và tôi bắt đầu mong chờ mỗi lần được đến phòng gym".

Barbara Thompson và Fred Jenkins tìm thấy tình yêu tại phòng tập thể dục ở tuổi 88. Ảnh: SWNS

Tìm lại tình yêu ở tuổi xế chiều

Với Fred, ông từng tin rằng khi người bạn đời mất đi, cuộc sống tình cảm của mình cũng sẽ khép lại.

"Khi vợ tôi qua đời, tôi cứ nghĩ rằng thế giới của mình đã kết thúc. Bạn kết hôn, có một người bạn đời, rồi khi người ấy ra đi, mọi thứ dường như chấm hết. Bạn phải tiếp tục sống một mình", ông Fred chia sẻ.

Ông cho biết bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thêm một người bạn đời và bà Barbara cũng có suy nghĩ tương tự.

Nhưng theo thời gian, tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm. Từ những người bạn đồng hành trong phòng tập, họ trở thành một cặp đôi không thể thiếu nhau trong cuộc sống thường ngày.

Hiện tại, ông bà vẫn duy trì thói quen đến phòng gym 3 lần mỗi tuần, cùng chơi phi tiêu, cờ domino, chăm sóc khu vườn và khiêu vũ. Gần đây, hai người còn có chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau với tư cách một cặp đôi.

Barbara cho biết mối quan hệ hiện tại mang đến cho bà những trải nghiệm rất khác so với cuộc hôn nhân trước đây.

"Chúng tôi đã từng trải qua thời kỳ yêu đương và hôn nhân với những người bạn đời trước đây, nhưng lần này dường như là một điều hoàn toàn khác biệt. Kể từ khi ở bên tôi, ông Fred đã làm rất nhiều điều mới mẻ mà trước đây ông ấy chưa từng thử", bà chia sẻ.

Dù gắn bó và dành phần lớn thời gian bên nhau, bà Barbara và ông Fred không có ý định kết hôn hay chuyển đến sống chung.

Mỗi người vẫn giữ căn hộ riêng tại viện dưỡng lão, duy trì không gian và cuộc sống độc lập của mình. Với họ, điều quan trọng không phải là sống dưới cùng một mái nhà mà là có người đồng hành, sẻ chia những niềm vui và chăm sóc nhau mỗi ngày.

Bà Barbara tin rằng, nhiều người sau khi mất đi bạn đời thường khó bước tiếp vì vẫn sống trong ký ức của cuộc hôn nhân cũ. Nỗi đau và sự cô đơn đôi khi khiến họ nghĩ rằng hạnh phúc đã khép lại.

Nhưng với bà Barbara và ông Fred, cuộc gặp gỡ tại phòng gym đã chứng minh điều ngược lại. Họ không quên những người từng gắn bó, cũng không phủ nhận những ký ức đã qua. Thay vào đó, cả hai chọn mở lòng để đón nhận một niềm hạnh phúc mới.

"Rồi chúng tôi bất ngờ tìm thấy một sức sống mới", bà Barbara chia sẻ.