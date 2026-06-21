Harry Kane đã bắt đầu chiến dịch World Cup thứ 3 của mình rực rỡ khi tuyển Anh ra quân và giành chiến thắng 4-2 trước Croatia.

Ở tuổi 32, anh đang đạt phong độ tốt nhất sự nghiệp khi vừa giành Chiếc giày Vàng Bundesliga lần thứ 3 liên tiếp với 36 bàn thắng cho câu lạc bộ Bayern Munich.

Trong hành trình theo đuổi danh hiệu World Cup, vợ anh - Katie Goodland, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc phía sau hậu trường, giống như cô đã làm từ khi cả hai còn là những đứa trẻ lớn lên ở phía đông bắc London.

Harry Kane và vợ Katie Goodlad. Ảnh: Instagram/Hellomagazine

Gặp nhau từ năm 4 tuổi

Katie Goodland (31 tuổi) là một huấn luyện viên thể hình, người đã hẹn hò với tiền đạo đội tuyển Anh Harry Kane từ khi cả hai còn đi học.

Hai người lần đầu gặp nhau khi mới 4 tuổi khi học cùng trường ở Chingford, đông bắc London. Nhà của họ cách nhau chỉ vài con phố.

Điều thú vị là Kane khi còn nhỏ lại là người hâm mộ Arsenal, trong khi gia đình Katie lại cuồng nhiệt ủng hộ Tottenham Hotspur (câu lạc bộ Harry Kane bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp và gắn bó suốt 10 năm).

Tình bạn của Kane và vợ đến trước, kéo dài nhiều năm trước khi cặp đôi nảy sinh tình cảm.

Thậm chí còn có một bức ảnh chụp năm 2005, khi họ mới 11 và 12 tuổi, đứng cạnh David Beckham tại lễ ra mắt học viện bóng đá ở Greenwich. Khi nhìn vào bức ảnh thời điểm đó, không ai có thể đoán được câu chuyện tương lai của họ sẽ đi xa đến thế.

Vợ Harry Kane đứng trên khán đài cổ vũ chồng. Ảnh: Paul Edwards/The Sun

Hành trình tình yêu của vợ chồng Harry Kane

Kane và vợ từng học cùng trường trung học Chingford Foundation. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2011, khi cả hai khoảng 17-18 tuổi

Sáu năm sau, tháng 7/2017, Kane đưa Katie cùng con gái mới sinh của họ đến Bahamas và cầu hôn cô trên một bãi biển. Sau đó, anh thông báo tin vui trên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Cô ấy đã nói đồng ý".

Mùa hè tháng 6/2019, họ tổ chức lễ cưới tại một địa điểm bí mật mà đến nay vẫn chưa ai biết.

Theo The Sun, Kane đăng một bức ảnh đen trắng trên trang cá nhân cùng chú thích: “Cuối cùng tôi đã cưới người bạn thân nhất của mình! Anh yêu em".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Esquire năm 2015, Harry vui vẻ nói: "Chúng tôi biết nhau từ nhỏ, học cùng trường, vì vậy cô ấy đã chứng kiến ​​toàn bộ sự nghiệp của tôi. Tất nhiên, cô ấy thấy điều đó hơi điên rồ".

Anh nhiều lần bày tỏ cảm thấy may mắn khi tìm được người đặc biệt đồng hành cùng mình trên chặng đường dài. "Nếu tôi gặp gỡ những cô gái khi đã nổi tiếng, tôi không biết liệu họ đến với tôi vì tình cảm hay mục đích gì hay không", anh chia sẻ.

Nhiều năm trôi qua, Kane vẫn giữ thói quen nhỏ mỗi khi ra trận. Anh quấn băng quanh nhẫn cưới trước các trận đấu và hôn lên ngón tay đeo nhẫn sau mỗi bàn thắng ghi được.

Vợ con Harry Kane xuống sân cổ vũ bố. Ảnh: Harry Kane Instagram/Metro

Hôn nhân hạnh phúc bên 4 con

Katie hiện làm huấn luyện viên thể hình và huấn luyện viên cá nhân. Cô thường chia sẻ các nội dung về luyện tập và cuộc sống gia đình trên Instagram cá nhân với khoảng 294.000 người theo dõi.

Harry Kane từng nói về sự độc lập của vợ mình trong một cuộc phỏng vấn với tờ Evening Standard: “Cô ấy luôn muốn theo đuổi con đường riêng. Cô ấy đã học đại học và làm việc rất chăm chỉ".

Sau nhiều năm sống ở Anh, năm 2023, Kane ký hợp đồng 4 năm với câu lạc bộ Bayern Munich của Đức và gia đình anh chuyển đến Đức sinh sống.

Cặp đôi hiện có 4 người con: 2 con gái Ivy Jane và Vivienne Jane, 2 con trai Louis Harry và Henry Edward. Tháng 8/2023, cặp đôi chia sẻ tin vui đón con thứ 4 bằng một bức ảnh đáng yêu chụp Kane đang bế con trai trong vòng tay.

Kane đã đăng tải ảnh kèm dòng chú thích: "Chào mừng con đến với thế giới, Henry Edward Kane. 20/8/2023. Yêu con trai bé bỏng của bố!".

Gia đình sống trong một biệt thự trên đồi trị giá 30 triệu bảng Anh ở khu vực được mệnh danh là "Hollywood của Bavaria", nhìn ra sông Isar gần Munich.