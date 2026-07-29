David Roach và Beckie Roach xúc động khi cháu đưa về nơi tổ chức đám cưới năm xưa. Ảnh: Philip Winham

Philip Winham (27 tuổi) đến từ Texas, Mỹ đã lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới bất ngờ cho ông bà của mình tại nơi họ kết hôn vào năm 1967.

Khi bắt đầu lên ý tưởng cho món quà đặc biệt, Philip Winham vừa muốn kỷ niệm gần 6 thập kỷ hôn nhân của ông bà, vừa muốn lưu giữ câu chuyện tình yêu, nguồn cảm hứng cho cả gia đình.

Từ tháng 4, Winham âm thầm lên kế hoạch để chọn một ngày trong tháng 7 khi tất cả thành viên trong gia đình đều có thể có mặt.

Ông bà chỉ biết rằng sẽ chụp ảnh kỷ niệm và làm lễ hẹn thề hôn nhân năm xưa mà không hề hay biết địa điểm được chọn chính là nơi họ tổ chức đám cưới tại bang Louisiana.

Ông bà Beckie và David Roach (hiện đều 78 tuổi) bắt đầu quen nhau khi học lớp 6. Đến năm lớp 9, cả hai bắt đầu hẹn hò với buổi xem phim đầu tiên, theo People. Hai ông bà cùng theo học Đại học Công nghệ Louisiana.

Gần 60 năm sau, cuộc hôn nhân của họ vẫn bền chặt. Bà Beckie có 33 năm giảng dạy tại trường tiểu học địa phương, trong khi ông David làm thợ cơ khí, thợ hàn rồi phụ trách thu mua cho một công ty chế tạo kim loại.

Theo Winham, bà mình "có thể nấu bất cứ món gì", còn ông thì "sửa được mọi thứ". Nhưng điều khiến anh khắc ghi hơn cả là hình ảnh hai ông bà mỗi sáng cùng ngồi trên hiên nhà, nhâm nhi cà phê, nắm tay nhau, cầu nguyện và đọc sách.

Khi trưởng thành, Winham càng nhận ra thời gian được ở bên ông bà không còn nhiều. Ý nghĩ ấy thôi thúc anh tạo thêm một kỷ niệm đặc biệt để sau này có thể mang theo suốt cuộc đời.

Đến ngày diễn ra buổi lễ, cả gia đình cùng góp sức chuẩn bị. Anh trai và chị dâu của Winham mang ghế đến địa điểm tổ chức, mẹ giúp bà trang điểm và thay trang phục. Sau đó, anh đưa ông bà đến với lý do chụp ảnh kỷ niệm.

Khoảnh khắc khiến anh xúc động nhất là khi bà Beckie nhìn chồng và nói trong buổi lễ: "Em sẽ yêu anh mãi mãi. Em sẽ luôn nhớ rằng anh đã yêu em, chăm sóc em và luôn thủy chung với em. Đó là một cuộc đời thật tuyệt vời".

Những lời chia sẻ giản dị ấy khiến ông bà và cả người chứng kiến như Winham bật khóc.

"Không có minh chứng nào rõ ràng hơn thế. Tình yêu là sự lựa chọn, là mỗi ngày đều tiếp tục chọn người bạn đời của mình", anh nói.

Sau buổi lễ, Winham đăng đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của ông bà lên TikTok với mong muốn lan tỏa câu chuyện đẹp về tình yêu và gia đình. Video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận bày tỏ sự xúc động.

Không chỉ nhận được lời chúc từ những người xa lạ, nhiều học trò cũ của bà Beckie cũng để lại những dòng tin nhắn đầy yêu thương. Họ cho biết vẫn nhớ sự tận tâm và lòng nhân hậu của cô giáo tiểu học năm nào, dù đã gần 3 thập kỷ trôi qua.

Winham hy vọng câu chuyện của ông bà sẽ nhắc mọi người biết trân trọng những người thân yêu khi còn có thể.

"Một cuộc hôn nhân bền vững được xây dựng từ việc hai người luôn lựa chọn nhau, cùng hướng đến một mục tiêu và vượt qua thử thách bằng niềm tin. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, họ vẫn luôn có nhau", anh nói.