Ông Solomon Rosenblatt năm nay 96 tuổi, nhờ một chuyên gia mai mối giúp tìm kiếm tình yêu. Ảnh: Solomon Rosenblatt/BI

Sau gần 7 thập kỷ gắn bó với người vợ đầu ấp tay gối, ông Solomon Rosenblatt chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu từ đầu.

Người bạn đời thân thiết

Trong suốt 69 năm hôn nhân, người vợ Vicky không chỉ là bạn đời mà còn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của ông Solomon Rosenblatt.

Bà là một nghệ sĩ piano hòa nhạc người Ai Cập, thông thạo 5 ngôn ngữ và mang đến sự tươi sáng cho cuộc sống vốn khô khan của một kỹ sư như ông.

Năm 1953, Solomon gặp Vicky tại một bữa tiệc. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, ông đã biết đó là người phụ nữ mình muốn gắn bó cả đời, theo Businessinsider.

Hai người thường đi dạo rất lâu trên lối đi ven biển Rockaway, bất kể mùa đông giá lạnh hay thời tiết khắc nghiệt. Họ trò chuyện không ngừng về cuộc sống, những ước mơ và dự định tương lai. Sau mỗi buổi dạo bộ, cả hai lại ghé vào một quán ăn Trung Quốc nhỏ để tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

Chỉ 4 tháng sau lần gặp đầu tiên, Solomon và Vicky kết hôn. Họ có 3 người con và cùng nhau xây dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài gần 70 năm.

Khi bà Vicky qua đời vào năm 2023, cuộc sống của ông Solomon dường như mất đi màu sắc.

Mỗi sáng thức dậy trong căn hộ chỉ có một mình, ông cảm nhận rõ sự trống trải. Không còn ai để trò chuyện, cùng ăn sáng hay đơn giản là thức dậy bên cạnh nhau. Chính cảm giác cô đơn ấy đã thôi thúc cụ ông gần 100 tuổi quyết định tìm kiếm một mối quan hệ mới.

Solomon Rosenblatt và vợ Vicky, kết hôn sau 4 tháng gặp nhau. Ảnh: Solomon Rosenblatt/BI

Nhờ mai mối tìm tình yêu mới

Ông tìm đến bà mối với mong muốn gặp được người phụ nữ có thể lấp đầy những khoảng trống mà sự ra đi của người vợ để lại.

Với ông Solomon, đây không phải là cuộc tìm kiếm để chống chọi sự cô độc nhất thời, mà là khát khao có được một người thực sự đồng điệu.

Ông không đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn. Người phụ nữ ấy chỉ cần có ngoại hình ưa nhìn, dễ trò chuyện và nếu cùng theo đạo Do Thái thì càng thuận lợi, dù tôn giáo không phải điều kiện bắt buộc.

Điều ông Solomon mong muốn cũng rất giản dị. Ông không còn hứng thú với những chuyến du lịch dài ngày. Thay vào đó, ông hy vọng sẽ có người cùng đi nghe hòa nhạc, xem kịch, tham quan bảo tàng, dùng bữa ở những nhà hàng yêu thích hoặc đơn giản là ở nhà nắm tay nhau.

"Khi còn trẻ, tôi đi khắp nơi. Còn bây giờ, chỉ cần gọi một chiếc xe để cùng đến trung tâm thành phố thưởng thức một buổi biểu diễn nhạc jazz cũng đã là niềm vui lớn", ông chia sẻ.

Kể từ khi thuê bà mối, ông Solomon đã có nhiều buổi hẹn với những người phụ nữ cùng thế hệ. Ông nhận thấy phần lớn họ đều độc lập, vẫn muốn tiếp tục khám phá thế giới. Trong khi đó, điều ông tìm kiếm là một cuộc sống bình yên, nơi hai người dành nhiều thời gian bên nhau hơn là những chuyến đi xa.

Những buổi hẹn hò ở tuổi gần 100 cũng rất khác so với thời trai trẻ. Thay vì những bữa tối lãng mạn, giờ đây họ thường gặp nhau vào bữa trưa. Nội dung các cuộc trò chuyện cũng thay đổi theo tuổi tác. Mỗi người đều có 70 hoặc 80 năm ký ức để kể lại và những câu chuyện ấy trở thành cầu nối giúp họ hiểu nhau nhiều hơn.

Dù đã 96 tuổi, ông Solomon vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi nguồn năng lượng và tinh thần ham học hỏi hiếm có.

Ông vừa hoàn thành cuốn sách kể về cuộc đời mình, nơi lưu giữ những ký ức tích lũy suốt gần 1 thế kỷ. Đồng thời, vị kỹ sư già vẫn miệt mài nghiên cứu các sáng chế mới về băng gạc y tế, nối dài danh sách hơn 10 bằng sáng chế mà ông đã sở hữu.

Ông không yêu thích thể thao hay những trò giải trí phổ biến. Điều mang lại niềm vui lớn nhất là tạo ra những sản phẩm có thể giúp ích cho người khác.

Điều ông hy vọng nhất lúc này là gặp được người phụ nữ phù hợp để cùng chia sẻ những điều bình dị trong quãng đời còn lại - cùng trò chuyện, nắm tay nhau, đi bảo tàng, nghe hòa nhạc và tận hưởng từng ngày một cách trọn vẹn.