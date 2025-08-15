Sau 2 ngày xét xử, chiều 15/8, TAND TP Hà Nội tuyên án 63 bị cáo trong vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ Lucas Palace, Hà Nội.

Đại diện VKS đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn hóa, trật tự, trị an trên địa bàn... Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi của từng bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh" T.N

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Minh (SN 1990), Đào Anh Dũng (SN 1992, ở Hà Nội) mỗi người 6 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc. Bị cáo Trần Xuân Minh bị đánh giá có nhân thân xấu khi sở hữu 2 tiền sự đã hết thời hiệu, 3 tiền án đã xóa án tích.

Quan điểm luận tội trước đó của VKS cho rằng, bị cáo Trần Xuân Minh và Đào Anh Dũng giữ vai trò chính trong vụ án, là người khởi xướng, tổ chức, điều hành, chỉ huy, cầm đầu, cùng nhau trực tiếp tổ chức đánh bạc nhiều lần, trong thời gian dài, với quy mô đặc biệt lớn nhằm thu lợi bất chính.

Các bị cáo là người nước ngoài đã tham gia đánh bạc tại Câu lạc bộ Lucas Palace cũng phải nhận mức án về tội Đánh bạc. Cụ thể, Kim Byung Chul (quốc tịch Hàn Quốc): 3 năm 6 tháng tù; Leem Dong Huyn (quốc tịch Hàn Quốc): 30 tháng tù; Lee Yi Cheng (quốc tịch Trung Quốc), Harada Naoto (quốc tịch Nhật Bản) và Tung Tzu Hsiang đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đều nhận 24 tháng tù.

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Trần Xuân Minh và Đào Anh Dũng cùng tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh Poker được thua bằng tiền để thu lợi bất chính. Từ tháng 3/2022, Minh và Dũng quảng cáo, kêu gọi khách đến đánh bạc tại Câu lạc bộ Lucas Palace; chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung, phụ trách tuyển chọn nhân sự và trả lương cho nhân viên cùng tổ chức đánh bạc.

Minh và Dũng đã phân công Nguyễn Đăng Mạnh quản lý trực tiếp hoạt động của Câu lạc bộ, tuyển, phân công công việc và chấm công cho nhân viên quản lý, nhân viên chia bài và kiểm tra doanh thu thông qua số chip để báo cho Dũng.

Từ tháng 3/2022 đến ngày 15/10/2023, bị cáo Trần Xuân Minh cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc cho 41 đối tượng và một số đối tượng khác với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Các bị cáo đã thu lợi bất chính khoảng hơn 2,8 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/10/2023, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hành chính Câu lạc bộ Lucas Palace tại các phòng SH 13, SH 14 khu dự án The Belleville, phường Yên Hòa, phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker ăn thua bằng tiền tại các phòng VIP ở tầng 3.

Tại phòng VIP 1, cơ quan công an bắt quả tang Mai Hoàng Phương Trang (SN 1996) đang chia bài cho các “con bạc” đánh bạc bằng hình thức Poker. Những người tham gia chơi bạc tại đây không chỉ mang quốc tịch Việt Nam mà còn có những “con bạc” mang quốc tịch Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Cáo trạng xác định, bị cáo Kim Byung Chul đã 10 lần tham gia đánh bạc cùng các “con bạc” khác với tổng số tiền lần ít nhất là 80 triệu đồng, lần nhiều nhất là 301 triệu đồng.

Leem Dong Hyun tham gia đánh bạc 6 lần cùng những người khác, trong đó lần nhiều nhất là 180 triệu đồng. Harada Naoto bị cáo buộc đã 3 lần tham gia đánh bạc tại Câu lạc bộ Lucas Palace với các con bạc khác, lần nhiều nhất là hơn 122 triệu đồng.

Tung Tzu Hsiang tham gia đánh bạc 2 lần; lần thứ nhất là 86 triệu đồng và lần thứ 2 là hơn 120 triệu đồng. Lee Yi Cheng bị cáo buộc đã sử dụng hơn 13 triệu đồng tham gia đánh bạc 1 lần thì bị bắt quả tang.