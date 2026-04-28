Ngày 28/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Hoa Trung cho biết, trong thời gian dư luận ồn ào và cơ quan điều tra vào cuộc, dự án "Nuôi em" vẫn tiếp tục triển khai các bữa ăn cho trẻ em vùng cao từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo ông Trung, dự án không để các em bị "đứt bữa" ngày nào, với số lượng trẻ được hỗ trợ có lúc lên đến hơn 84.000 em.

"Hiện con số này còn khoảng gần 40.000 em, do một phần đã được Nhà nước tiếp nhận theo các quy định hiện hành. Việc bàn giao được thực hiện theo từng giai đoạn, các địa phương cần thời gian thống kê, tổng hợp số liệu'', ông Trung cho hay.

Dự án ''Nuôi em'' hiện đang hỗ trợ hơn 40.000 em. Ảnh: Chụp màn hình

Về kế hoạch sắp tới, ông Trung dự kiến sẽ đăng ký dự án theo mô hình doanh nghiệp xã hội. Khi đó, hoạt động tài chính sẽ gắn với pháp nhân, có hệ thống kế toán, kiểm toán nhằm tăng tính minh bạch.

Tuy nhiên, ông Trung cũng nhìn nhận việc vận hành theo mô hình này sẽ phát sinh chi phí lớn, gồm mặt bằng, nhân sự, kiểm toán. Riêng chi phí sao kê ngân hàng trong thời gian vừa qua đã là một con số khá lớn, trong khi chi phí kiểm toán có thể ở mức vài trăm triệu đồng.

Ngoài kiểm toán, dự án hiện áp dụng nhiều hình thức giám sát thực tế như: giáo viên cập nhật thông tin; người nấu ăn báo cáo hằng ngày; cho phép nhà hảo tâm trực tiếp đến thăm, kiểm chứng tại địa phương vùng cao, nơi các em đang được nuôi.

Tháng 12/2025, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt nghi vấn về tính minh bạch của dự án "Nuôi em". Ngay sau đó, dự án "Nuôi em" đã đăng tải thông báo và cam kết rà soát toàn diện, bảo đảm quyền lợi trẻ em, nhà tài trợ. Sau gần 5 tháng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến các dự án thiện nguyện “Nuôi em”, "sucmanh2000” do ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990, trú tại Hà Nội) sáng lập và điều hành. Cụ thể, sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, tố giác về dấu hiệu không minh bạch, vi phạm pháp luật trong việc sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm tại các dự án nêu trên, Cục Cảnh sát hình sự đã xác minh, điều tra. Kết quả, cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu của tội phạm, do đó không khởi tố vụ án hình sự.