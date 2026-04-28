Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến các dự án thiện nguyện “Nuôi em”, "sucmanh2000” do ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990, trú tại Hà Nội) sáng lập và điều hành.

Theo đó, sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, tố giác về dấu hiệu không minh bạch, vi phạm pháp luật trong việc sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm tại các dự án nêu trên, Cục Cảnh sát hình sự đã xác minh, điều tra.

Kết quả, cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu của tội phạm, do đó không khởi tố vụ án hình sự.

Được biết, "Nuôi em" là dự án thiện nguyện được ông Hoàng Hoa Trung gây quỹ từ năm 2014. Ý tưởng được giới thiệu xuất phát từ mong muốn các em học sinh vùng cao có cơm với thịt, thêm động lực tới trường.

Đến năm 2018, ông Trung quyết định thay đổi mô hình theo hình thức quyên góp "một nuôi một". Mỗi người nuôi sẽ nhận hỗ trợ chi phí cho một em nhỏ ở mức 150 nghìn đồng/tháng, trong 9 tháng của năm học. Từ năm học 2020-2021, dự án thu thêm 100 nghìn đồng tiền cơ sở vật chất, như vậy mỗi người nuôi sẽ gửi 1,45 triệu đồng/năm cho mỗi trẻ.

Theo thông tin từ trang web của "Nuôi em", đối tượng được nuôi cơm là trẻ 3-5 tuổi và các em cấp 1-2-3 không có hỗ trợ về ăn của Nhà nước. Ví dụ các bé lớp 1-2 sống tại bản và một số trường hợp đặc biệt do thiếu tiêu chí xét duyệt chế độ.

Năm tiếp theo, nếu bé đến tuổi được nhà nước nuôi cơm, dự án sẽ chuyển sang nuôi bé khác, bằng cách đổi thông tin bé được nuôi nhưng giữ nguyên mã NE.