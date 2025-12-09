Tối 9/12, Fanpage chính thức của Dự án "Nuôi em" (Nuôi em) đã có thông báo về việc tiếp thu phản hồi và lộ trình hành động của dự án.

Hàng trăm nghìn lượt trẻ em vùng cao đã được mạnh thường quân hỗ trợ thông qua Dự án Nuôi em. Ảnh chụp màn hình

Theo thông báo mới nhất của Nuôi em gửi tới cộng đồng, phía dự án đã tiếp nhận đầy đủ các phản ánh liên quan đến phương thức hoạt động, giao tiếp, minh bạch tài chính và đưa ra cam kết không né tránh trách nhiệm, sẽ rà soát toàn bộ quy trình, nâng cấp chất lượng vận hành.

Trong thông báo mới nhất này, nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung và đội ngũ vận hành dự án cho biết, các phản ánh sẽ được tổng hợp công khai và phản hồi đầy đủ.

Thông báo mới nhất trên Fanpage Dự án "Nuôi em". Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, vấn đề dư luận quan tâm về tính minh bạch tài chính, thông báo của Nuôi em khẳng định, các báo cáo tài chính, sao kê thu – chi hằng tháng vẫn được đăng tải tại địa chỉ www.taichinh.nuoiem.com và chưa có thay đổi.

Dự án thừa nhận một số hạn chế trong báo cáo và đang tìm kiếm đơn vị chuyên môn để minh bạch tài chính hiện tại và thông báo ngay khi hoàn thành.

Khẳng định không cắt xén và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

Trước lo ngại của cộng đồng về việc trẻ bị “cắt suất ăn”, Nuôi em khẳng định các suất ăn vẫn duy trì bình thường, việc đóng băng tài khoản chỉ phục vụ thống kê và xuất phát từ lỗi nội bộ. Dự án nhận trách nhiệm vì thông tin trước đó chưa rõ ràng, gây lo lắng cho giáo viên và nhà tài trợ.

Theo số liệu thống kê, vào đầu năm học, Nuôi em tiếp nhận 71.761 học sinh từ các trường, gồm 67.996 em nhận 1 bữa và 3.765 em nhận 2 bữa, quy đổi thành 75.526 mã. Việc hỗ trợ hàng tháng dựa trên danh sách tăng giảm do trường cung cấp.

Về nghi vấn một bé nhận nhiều nhà tài trợ, Nuôi em khẳng định, mỗi bữa ăn tại một thời điểm chỉ có một nhà tài trợ. Các danh sách đều có xác nhận của trường hoặc phòng giáo dục. Dự án nêu rõ không cắt xén, không ghép nhiều nhà tài trợ cho một trẻ và không tạo mã “ảo”. Một số sai sót có thể xảy ra do vận hành, nhưng việc chuyển tiền luôn bám theo hồ sơ địa phương.

Dự án đề xuất bốn phương án kiểm chứng độc lập, gồm đối chiếu thu – chi và số dư, rà soát danh sách từ các trường, để nhóm đại diện cộng đồng kiểm tra hoặc mời bên thứ ba độc lập đánh giá.

Về nguồn tiền gửi tiết kiệm, dự án cho biết phần lãi được dùng cho chi phí vận hành như liên lạc, khảo sát, hỗ trợ tình nguyện viên. Dự án cam kết không sử dụng tiền vào mục đích ngoài cộng đồng và sẽ công khai tổng số tiền liên quan sau khi tổng kết.

Nuôi em cho biết, dự án sẽ làm việc với các đơn vị chuyên môn để nâng cao tiêu chuẩn minh bạch tài chính hiện tại và thông báo ngay khi hoàn thành. "Dự án xin phép chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có bất cứ vi phạm nào với cam kết này" - bản thông báo nêu.

Dự án cũng tiếp thu các góp ý về giao tiếp của nhà sáng lập và đội ngũ. Trong thời gian tới, dự án ưu tiên làm rõ vấn đề liên quan đến quyền lợi trẻ em và nhà tài trợ, gồm số lượng trẻ được hỗ trợ, dòng tiền và kế hoạch ngân sách.