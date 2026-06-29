Ngày 29/6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì lễ trao quyết định cán bộ đối với lãnh đạo nhiều sở, ngành, ban quản lý và doanh nghiệp nhà nước, UBND phường, xã.

Theo quyết định, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, thời hạn giữ chức vụ 5 năm. Ông Thắng thay ông Nguyễn Văn Đồng, người được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Ông Lâm Đình Thắng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM. Ảnh tư liệu: Nguyễn Huế

Ông Lâm Đình Thắng sinh năm 1981, quê TPHCM, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ thông tin. Trước khi được bổ nhiệm, ông giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM. Sau khi TPHCM hợp nhất các sở, ông được phân công làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

Cùng ngày, UBND TPHCM cũng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, kế nhiệm ông Lâm Đình Thắng.