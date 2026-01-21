Ông lão vượt đường xa đến gặp bạn gái quen qua mạng

Video ông lão vượt 1.500km tìm gặp bạn gái quen qua mạng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Trao đổi với PV VietNamNet, Ma Seo Lử (SN 1996, sống ở Lào Cai) xác nhận là người đăng tải đoạn video chia sẻ về nội dung này. Ông lão trong video là ông Lừ (73 tuổi, hiện sống tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk), ông ngoại của Seo Lử.

Lử chia sẻ, anh chính là người chở ông ngoại vượt đường xa đến gặp bạn gái quen qua mạng của ông. Phía sau đó là câu chuyện “có 1 không 2” về hành trình đi tìm tình yêu của ông lão 73 tuổi.

Ông Lừ là người dân tộc Mông, sinh ra ở tỉnh Lào Cai nhưng vào Đắk Lắk sống từ năm 2003. Ông có 6 người con (3 trai, 3 gái), hầu hết đều sống ở Đắk Lắk, gần nhà ông. Riêng mẹ của Lử sống cùng gia đình nhỏ ở Lào Cai.

Vợ của ông Lừ qua đời cách đây 5 tháng. Đầu tháng 1/2026, Lử hay tin ông ngoại đến Lào Cai chơi. Anh càng bất ngờ hơn khi nghe các dì/cậu ruột thông báo, nhân dịp này, ông sẽ đến Sơn La thăm bạn gái quen qua mạng.

“Ông ngoại một mình bắt xe khách từ Đắk Lắk đến nhà tôi ở Lào Cai như đã hẹn. Ông chơi ở đây 1 tuần, sau đó nhờ tôi chở đến Sơn La gặp bạn gái.

Được sự ủy thác của mẹ và các dì/cậu, tôi cùng một người chú trong họ đã dùng xe máy chở ông ngoại đi”, Lử kể.

Giây phút ông Lừ gặp bà Mỷ - người phụ nữ quen qua mạng

Đoạn đường từ Lào Cai đến xã Chiềng Khoong (Sơn La) khoảng 300km, có nhiều đồi núi, đường gồ ghề khó đi. Tuy nhiên, Lử vẫn đưa ông ngoại đến đúng nơi cần đến.

Tại đây, ông ngoại đã tìm đến nhà của bà Sùng Thị Mỷ (51 tuổi), người phụ nữ neo đơn, sống một mình trong căn nhà nhỏ, để gặp mặt như đã hẹn.

“Vì đã quen biết nhau từ trước nên ông bà khá thoải mái. Bà còn nấu cơm mời ông cháu tôi ăn.

Sau đó, tôi cùng người chú họ đi chơi đó đây, còn ông ngoại ở lại nhà bà Mỷ 2 ngày”, Lử kể.

Sau 2 ngày sống cùng nhau, ông Lừ và bà Mỷ thấy hợp ý nên quyết định về chung một nhà. Lử cùng ông ngoại và người chú họ đã đến gặp gỡ mẹ, anh trai của bà Mỷ để thưa chuyện. Được sự đồng ý của gia đình, ông Lừ chính thức rước bà Mỷ về chung sống.

“Phía gia đình bà Mỷ ủng hộ mối quan hệ này. Mọi thủ tục xong xuôi, tôi đưa ông ngoại về nhà mình nghỉ ngơi thêm 1 ngày. Sau đó, ông bắt xe khách đưa bà về Đắk Lắk, chính thức kết mối lương duyên”, Lử kể.

“Mẹ mất rồi phải tìm vợ cho bố”

Bốn ngày qua, kể từ ngày bố đưa người bạn gái quen qua mạng về nhà chung sống, anh Lý Seo Ký (SN 1981, Đắk Lắk, người con trai thứ 4 của ông Lừ) thấy căn nhà nhỏ ấm cúng hơn hẳn. Anh cũng mừng vì sau những tháng ngày lẻ bóng, bố mình đã tìm được bạn đồng hành.

Ông Lừ thành công rước người phụ nữ quen qua mạng về nhà

Anh Ký kể, mẹ anh qua đời cách đây 5 tháng vì bệnh tuổi già. Bố anh sống cùng người con gái khuyết tật trong căn nhà nhỏ. Những người con khác tuy sống gần đó nhưng vì bận công việc riêng nên không thể bầu bạn cùng bố sớm tối.

Từ khi mẹ qua đời, anh Ký cùng những người con khác đã xác định “mẹ mất rồi thì phải tìm vợ cho bố”. Bởi vậy, khi hay tin bố đang quen một người phụ nữ qua mạng, anh rất vui mừng.

“Hồi đầu tháng 1/2026, bố tôi gọi các con đến nói chuyện. Bố bảo, bố sẽ đến Sơn La để gặp người phụ nữ mới quen.

Cả nhà tôi ủng hộ bố, tuy nhiên, vì bận việc riêng nên không thể đưa bố đi. Chúng tôi để bố đi xe khách đến nhà chị gái ở Lào Cai, sau đó nhờ cháu trai đưa bố đến Sơn La gặp người phụ nữ ấy”, anh Ký kể.

Gia đình anh Ký làm 3 mâm cơm đón thành viên mới

Những ngày bố đi xa, anh Ký luôn thấp thỏm lo lắng. Dù nắm rõ lịch trình của bố nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm để yên tâm hơn.

Ngày bố đến gặp bà Mỷ, anh cũng gọi điện thăm hỏi và động viên. Khi biết bố “ưng bụng” và quyết định đến gặp gia đình bà Mỷ để xin rước bà về nhà, anh cũng thấp thỏm mong chờ.

“Tôi gọi cho bố hỏi: ‘Mọi việc thành công không bố?’. Bố tôi bảo: ‘Mọi sự thành công’, tôi mới thở phào”, anh Ký kể.

Ngày bố đưa bạn gái về đến nhà, gia đình anh Ký quây quần ngóng đợi. Cả nhà làm 3 mâm cỗ để chào đón thành viên mới. Ngay phút đầu gặp bà Mỷ, anh đã gọi người phụ nữ này là mẹ.

“Người bố lấy về thì phải gọi là mẹ chứ. Đó là lẽ thường tình”, anh Ký nói.

Những ngày qua, anh thấy căn nhà nhỏ của bố gọn gàng, ấm cúng hơn khi có bàn tay người phụ nữ vun vén, chăm sóc. Anh mừng vì bố tìm được người bầu bạn lúc tuổi già và hy vọng quãng đời tiếp theo của bố sẽ luôn vui vẻ.

Ảnh và video: NVCC