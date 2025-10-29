Những ngày gần đây, ông Lư (75 tuổi, Bắc Kinh) liên tục lên top tìm kiếm mạng xã hội Trung Quốc vì khả năng ngồi tàu lượn siêu tốc, tới 43 lần trong 1 ngày.

Mỗi sáng, ông dậy lúc 6h, bắt tàu điện đến công viên giải trí Bắc Kinh Happy Valley, sử dụng thẻ năm do con gái mua tặng để “cày” hết các trò cảm giác mạnh như: tàu lượn, tháp rơi, đu quay cảm giác mạnh…

Ông Lư chơi tàu lượn siêu tốc tại công viên. Nguồn: QQ

Nhiều người thán phục để lại bình luận khen ngợi. Có người gọi ông là “game thủ hạng nặng”, người lại khen ông “già rồi vẫn có thể bùng cháy”, hay “ông cụ đỉnh thật, chắc là tim mạch rất khỏe”.

Ông Lư khiến giới trẻ thán phục khi chơi các trò mạo hiểm. Ảnh: Worldjournal

Theo trang QQ, từ khi con gái mua tặng thẻ năm trị giá 2.888 NDT (hơn 10 triệu đồng) vào năm ông 71 tuổi - vì biết bố mê tàu lượn, ông Lư bắt đầu duy trì thói quen này.

Mỗi ngày, ông di chuyển khoảng 1 tiếng rưỡi đến công viên và bắt đầu trải nghiệm lần lượt từ tàu lượn, tháp rơi, đu quay cảm giác mạnh đến xe điện đụng. Chỉ khi chơi hết các trò, ông mới coi như “tan ca”.

Ông đặc biệt thích ngồi hàng ghế đầu trên tàu lượn. Sau mỗi lượt rơi và xoay vặn, ông vẫn bước đi nhẹ nhàng khiến nhiều bạn trẻ ngồi cùng phải “nghiêng mình”.

Kỷ lục của ông là 43 lượt tàu lượn trong 1 ngày. Với thẻ năm này, ông có thể không cần xếp hàng, được lên thẳng tất cả các trò, đồng thời dùng xe trung chuyển miễn phí trong công viên. Ông cho biết, cuộc sống như vậy thú vị hơn đi bộ rất nhiều.

Ông lão 75 tuổi cho rằng đây mới là niềm vui đích thực của mình. Ảnh: QQ

Chủ đề “ông lão 75 tuổi 'cày' 43 lần tàu lượn trong một ngày” đã nhiều lần lọt top tìm kiếm Weibo. Cộng đồng mạng ngưỡng mộ sức khỏe cũng như tinh thần vui chơi giải trí hết mình của ông lão U80.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo rằng, trường hợp tương tự ông Lư không nhiều. Tùy thể trạng, sức khỏe và lứa tuổi, mọi người nên lựa chọn trò chơi phù hợp.