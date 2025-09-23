Mới đây, trên một diễn đàn trực tuyến Trung Quốc lan truyền đoạn video gây chú ý, ghi lại cảnh một cụ ông tóc bạc, chống gậy, mang theo chiếc giỏ nặng ngồi chờ xe buýt.

Khi xe đến, ông vội đứng dậy, loay hoay nhấc giỏ nhưng chưa kịp bước lên xe thì tài xế đã tăng ga rời đi. Một phụ nữ gần đó cố gắng gọi với theo nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại.

Người quay video kể lại, ông lão đã cất tiếng gọi “chờ một chút” nhưng vô ích. Anh định chạy đến giúp thì xe buýt đã đi xa. Chính anh là người mang ghế tới để cụ ông ngồi trong lúc chờ xe.

Ảnh chụp từ video lan truyền trên mạng xã hội

Theo Jimu News, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 17/9 gần khách sạn Khai Minh ở Vạn Sinh, Trùng Khánh. Rất nhiều cư dân mạng phẫn nộ trước hành động của tài xế, lên tiếng đề nghị công ty xe buýt phải xác minh và xử lý sự việc.

Ngày 22/9, nhân viên Cục Giao thông vận tải Khu Phát triển kinh tế Vạn Thắng chia sẻ với Jimu News rằng, thông tin lan truyền trên mạng xã hội là đúng sự thật.

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với tài xế theo quy định về vận tải hành khách bằng hệ thống xe buýt công cộng Trùng Khánh. Phía công ty vận tải cũng đã sa thải tài xế này theo quy định nội bộ.

Ngoài ra, phía Cục yêu cầu công ty phải tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng phục vụ của nhân viên để mang lại hệ thống giao thông công cộng chất lượng cao cho người dân.

Quyết định kịp thời của Cục Giao thông vận tải Khu Phát triển kinh tế Vạn Thắng và công ty vận tải nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng mạng ở Trung Quốc.