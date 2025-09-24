Sự việc trên xảy ra vào khoảng chiều tối 12/9 tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), theo SCMP.

Video ghi lại cảnh một cụ ông cao tuổi xách đồ nặng đang cố băng qua con đường đông đúc xe cộ. Ông cụ sang đường ở khu vực không có vạch kẻ dành cho người đi bộ nên nhiều phương tiện không dừng lại.

Thấy cụ ông đi lại loạng choạng, khá nguy hiểm, một phụ nữ đã từ ô tô bước xuống, vội vã chạy ra hỗ trợ ông. Chị đỡ cụ ông bằng tay trái và dùng tay phải để ra hiệu xin đường. Nhưng bất ngờ, cụ ông quay sang và tát mạnh vào mặt chị. Cú tát khiến kính của người phụ nữ văng xuống đất.

Người phụ nữ ngỡ ngàng trước hành động của ông lão. Chị chỉ biết nhặt kính, bối rối nhìn ông cụ rồi quay về xe.

Hình ảnh người phụ nữ bị cụ ông tát điếng người. Video: Newsflare

Vợ chồng người phụ nữ sau đó đã báo cảnh sát. Cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm cụ ông trên và yêu cầu ông phải xin lỗi.

Sự việc lan truyền và gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người bình luận: "Chúng ta nên an ủi người phụ nữ này. Tôi cảm nhận được nỗi buồn của cô ấy khi bị chính người mình giúp tát". Người khác lo ngại: "Cái tát này sẽ khiến những người cần giúp đỡ không còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời". Thậm chí có người cho rằng cụ ông phải bồi thường cho người phụ nữ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực cụ ông: "Có thể ông cụ nghĩ mình bị kẻ xấu tiếp cận vì người phụ nữ đến quá bất ngờ, không nói rõ mục đích của mình".

Người phụ nữ đã báo công an sau khi bị tát. Ảnh: SCMP

Một sự việc tương tự cũng xảy ra vào hồi tháng 5 vừa qua.

Cũng tại Cam Túc, một phụ nữ giúp cụ ông trong khu dân cư nhưng lại bị gia đình ông lão vu oan, cho rằng chị chính là người làm ông cụ ngã.

Người phụ nữ này đã báo cảnh sát và nhờ camera giám sát, chị được minh oan. Tuy nhiên chị đã phải hứng chịu bạo lực mạng, dẫn đến trầm cảm nhẹ.