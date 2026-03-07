Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.316 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (7/3), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị của giải độc đắc Jackpot 1 là 32.524.976.100 đồng (hơn 32,5 tỷ đồng) và giá trị của giải độc đắc Jackpot 2 là 9.769.637.150 đồng (gần 9,8 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt trong kỳ quay thưởng thứ 1.316 của sản phẩm xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 04 - 32 - 41 - 45 - 50 - 52 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 29.

Vietlott tìm được 10 vé trúng giải nhất

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.316 của sản phẩm Power 6/55 vào hôm nay, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã không tìm được chủ nhân nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 32,5 tỷ đồng và giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 9,8 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Power 6/55.

Nhưng tại kỳ quay lần thứ 1.316 của loại hình xổ số Power 6/55, hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 10 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 476 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 11.643 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.