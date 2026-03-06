Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.480 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (6/3), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải độc đắc Jackpot là 16.890.152.500 đồng (gần 16,9 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt ở kỳ quay hôm nay gồm các cặp số: 02 - 10 - 12 - 21 - 32 - 37.

29 vé trúng giải nhất của sản phẩm Mega 6/45 được tìm thấy.

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.480 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra hôm nay, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã không tìm được khách hàng nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot trị giá gần 16,9 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Mega 6/45.

Song ở kỳ quay của sản phẩm Mega 6/45 hôm nay, Vietlott đã tìm thấy 29 chủ nhân mới trúng giải nhất trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng, 1.253 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 18.791 khách hàng may mắn khác trúng giải ba với trị giá 30.000 đồng mỗi giải.