Chia sẻ trên được ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG đưa ra tại Đại hội cổ động thường niên VNG 2026, được tổ chức vào ngày 6/6/2026.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG. Ảnh: Lê Mỹ

Ông Lê Hồng Minh cho biết, AI hiện nay là nền tảng cơ bản trong toàn bộ vận hành và kinh doanh của VNG. Điển hình số lượng nhân viên của tập đoàn này từ 2021 đến nay không tăng lên, thậm chí là giảm đi, nhưng doanh thu và tài chính vẫn tăng liên tục, đây là điều chứng minh cho việc hiệu quả khi ứng dụng AI.

Tuy nhiên, theo ông hiện ai cũng nói về AI, nhưng thực sự việc sử dụng nó mới chỉ bắt đầu, hiện đa phần mọi người đều sử dụng tính năng chat như trong ChatGPT là chính, trong khi đó tiềm năng của AI trong công việc và AI là vô cùng lớn.

“Làn sóng AI là vô cùng lớn và chúng ta mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu”, ông Minh nói

Hiện VNG đang tập trung ứng dụng AI vào mảng xây dựng và vận hành các ứng dụng như game, Zalo, Zalo pay, đây là những ứng dụng đầu cuối mà khách hàng trực tiếp sử dụng.

Trong đó, mảng hạ tầng AI, VNG đang đầu tư một cách thận trọng do cần nguồn vốn lớn và hiện chỉ đầu tư phục vụ như cho nhu cầu của công ty là chính.

Riêng mảng ứng dụng AI được công ty ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực như trong sản xuất game ở khâu thiết kế, đồ hoạ hay nội dung…

Đặc biệt là Zalo có nhiều ứng dụng AI cho người dùng cuối, ông Lê Hồng Minh cho biết hiện 30% người dùng ứng dụng này đang sử dụng các tính năng AI hàng ngày.

Hay ứng dụng AI trong Zalo Pay để tối ưu quá trình cho vay và cải thiện trải nghiệm cho người dùng…

Theo Chủ tịch VNG, ưu tiên hàng đầu của công ty là đưa AI vào tất cả ứng dụng hiện tại, cũng như con người của VNG. Đồng thời tạo ra các ứng dụng AI để đưa vào các sản phẩm phục vụ cho người dùng Việt Nam trong nhiều năm tới.

Theo báo cáo tài chính thường niên năm 2025, công ty VNG đạt doanh thu thuần 10.894 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2024), lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh 856 tỷ đồng (tăng 183%), dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 1.836 (tăng 118%) tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 1.392 tỷ đồng.