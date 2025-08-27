Tại kỳ họp chuyên đề sáng nay, HĐND tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh.

Ông Lê Huyền - tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhận hoa chúc mừng. Ảnh: N.X

Với 55/58 số phiếu tán thành, ông Lê Huyền, tỉnh ủy viên, ủy viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đầu tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng có quyết định chỉ định ông Lê Huyền tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Huyền sinh năm 1972, quê quán tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), có trình độ chuyên môn kỹ sư quản lý đất đai, cử nhân Hành chính, thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Trước khi sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận, ông Lê Huyền giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi kiện toàn nhân sự, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa có Chủ tịch tỉnh là ông Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch gồm các ông Nguyễn Long Biên, Trịnh Minh Hoàng, Trần Hòa Nam, Lê Huyền.