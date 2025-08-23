Chiều 23/8, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Xuân Ngọc

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, qua rà soát, đến nay tỉnh đã xác định có 245 dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp. Trong số đó có 11 dự án thuộc phạm vi xử lý của Nghị quyết số 170/2024 của Quốc hội; 142 dự án cần xin cơ chế, chính sách của Trung ương và 92 dự án địa phương đang chủ động xử lý theo thẩm quyền.

Theo người đứng đầu UBND tỉnh, đây là khối lượng công việc rất lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Địa phương nhìn nhận nhiệm vụ này đòi hỏi vừa có sự nỗ lực quyết liệt, chủ động của tỉnh, vừa cần sự quan tâm, định hướng tháo gỡ từ các cơ quan Trung ương để bảo đảm xử lý đồng bộ, dứt điểm.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư, củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Ngọc

Khánh Hòa phải quyết tâm giải phóng 156.000 tỷ đồng để phát triển

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng là một chủ trương lớn của Bộ Chính trị và Quốc hội đã có Nghị quyết số 170. Chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp đồng bộ.

Thực hiện các chỉ đạo, thông báo, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, thời gian qua, nhiều dự án có khó khăn, vướng mắc đã được xem xét xử lý, giải quyết. Qua đó đã đưa được một nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế; rút ra nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý trong xử lý vấn đề này.

Tuy nhiên, theo thống kê, hiện nay cả nước vẫn còn khoảng 3.000 dự án có khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, và Thủ tướng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo với thành viên là lãnh đạo của nhiều bộ, ngành để xử lý, tham mưu giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Tuy nhiên, ông nêu rõ, tỉnh phải coi việc xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng.

Bên cạnh các dự án đã được xác định có vướng mắc, phải tiếp tục rà soát, tìm ra cho hết các dự án còn có khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ, qua đó sẽ giải phóng được một nguồn lực rất lớn (khoảng 156.000 tỷ đồng đối với các dự án hiện đã được xác định) để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tại dự án vướng mắc ở Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo Phó Thủ tướng, trong xử lý, tháo gỡ, phải có sự phân loại rõ các dự án để đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phương án giải quyết cụ thể, phù hợp và khả thi; phải chủ động trong đề xuất các phương án xử lý, giải quyết. Những việc có lợi cho doanh nghiệp, pháp luật hiện hành cho phép, cần đề xuất, áp dụng triệt để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát triển của doanh nghiệp.

Trước đó, trưa cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đi khảo sát, nghe báo cáo tình hình tại 2 dự án tại khu dân cư Cồn Tân Lập thuộc phường Nha Trang và khu đô thị mới Mỹ Gia tại phường Tây Nha Trang.