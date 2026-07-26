Chiều 26/7, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố, trao quyết định của Ban Bí thư về nhân sự chủ chốt của TP. Huế.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Lê Trí Thanh được Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá là cán bộ có năng lực, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở.

Ông Trí là cán bộ có nhiều khát vọng, mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp và có sự đóng góp quan trọng trong công tác quản lý ở tỉnh Quảng Nam trước đây và TP. Đà Nẵng.

“Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng với tinh thần, trách nhiệm của mình, với trọng trách và trách nhiệm khi nhận công tác mới đồng chí Lê Trí Thanh sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ Huế đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân nói thêm.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Trí Thanh bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, giao trọng trách làm Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế. Ảnh: Lê Bằng

“Đây là vinh dự lớn lao cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với bản thân. Tôi xin hứa với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân thành phố, nỗ lực hết mình, tập trung triển khai tất cả các công việc góp phần xây dựng và phát triển thành phố Huế xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân”, ông Lê Trí Thanh nói.

Ông Lê Trí Thanh, sinh ngày 5/8/1970, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ) có trình độ học vấn chuyên môn Đại học Ngân hàng, Đại học Luật Kinh tế, thạc sĩ Chính sách công.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định cho Phó Bí thư Thành ủy Huế Lê Trí Thanh. Ảnh: Lê Bằng

Trước khi được điều động đến Huế, ông từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũ. Sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng sáp nhập, ông Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Huế và ông Đặng Quốc Lộc, Chánh án Tòa án nhân dân TP. Huế tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 23/7, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.