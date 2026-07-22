Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao quyền Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng đối với ông Mai Văn Tư, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng, cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc.

Ông Nguyễn Hữu Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Nha được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Nguyễn Thành Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Hà Nha; đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: G.X

Ban Thường vụ Thành ủy cũng điều động ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để giới thiệu bầu giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc tiếp nhận ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn 5 năm.

Cùng với đó, ông Nguyễn Minh Huy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT được điều động đến công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc ban này, thời hạn 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, các quyết định được công bố nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt tại cơ sở và các cơ quan tham mưu, đồng thời củng cố nhân sự ở những lĩnh vực trọng yếu như xây dựng và quản lý hạ tầng - những lĩnh vực có vai trò tạo động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ tin tưởng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ nhanh chóng bắt nhịp với môi trường công tác mới, khẩn trương tiếp nhận, bàn giao và triển khai công việc, bảo đảm hoạt động của bộ máy lãnh đạo được liên tục, thông suốt.