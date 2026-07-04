Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, bài phát biểu rất quan trọng, tâm huyết, sâu sắc và toàn diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thực sự là nguồn động viên, khích lệ to lớn và là những tư tưởng định hướng xuyên suốt cho Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm về kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chính phủ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng và công tác chỉ đạo, điều hành; yêu cầu các bộ, các địa phương nâng cao năng lực tổ chức thực hiện như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đặc biệt là các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp cần phải rà soát kỹ kịch bản để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành, các cấp, gắn với công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao hơn. Các ngành, các địa phương chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM cùng với các địa phương động lực tăng trưởng.

"Hiện có 25/34 địa phương phải nỗ lực cao hơn nữa. Trong kịch bản của Chính phủ đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, đề nghị các bộ, ngành và nhất là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và triển khai thực hiện theo kịch bản, giải pháp điều hành của Chính phủ", Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng cũng nêu rõ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia về giao thông, đường bộ, đường sắt, sân bay, điện, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, các dự án phục vụ APEC 2027.

Thủ tướng sẽ làm việc với địa phương có tăng trưởng chưa đạt

Chính phủ đã công khai và sẽ tiếp tục công bố tiến độ giải ngân dự án của từng bộ, ngành và địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ cắt giảm phân bổ vốn đầu tư công đối với các bộ, địa phương giải ngân chậm và không đạt tiến độ. Đồng thời, Đảng ủy Chính phủ sẽ trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương tiến hành đánh giá, sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ trong thời gian tới theo đúng kết luận của Bộ Chính trị.

Việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ cụ thể là những chỉ tiêu định lượng, là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả tốt hơn, cao hơn nữa. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo chú trọng xử lý hiệu quả các dự án, vụ việc tồn đọng, kéo dài, không chỉ là hoàn thành phương án xử lý mà phải đưa các dự án đó vào triển khai trên thực tế để tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết công ăn việc làm, tháo gỡ nguồn vốn, đất đai đang tồn đọng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tạo đột phá ở các động lực tăng trưởng mới thông qua thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng khẳng định, các nhiệm vụ trọng tâm nói trên sẽ quyết định việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và quan trọng hơn nữa là tạo tiền đề và cơ sở cho chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế cũng như chuyển đổi mô hình phát triển đất nước trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027; các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, các Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp làm việc với ngành giáo dục và đào tạo để chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả về công tác chuẩn bị năm học mới, bảo đảm chuyển biến thực chất, rõ kết quả trong từng nhà trường, từng địa phương.

Thủ tướng liệt kê nhiều nhiệm vụ: Tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai có hiệu quả công tác khám bệnh miễn phí cho người dân; vận hành hiệu quả Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2; khánh thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 trong những ngày tới.

Sau hội nghị, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, nhất là các địa phương có tốc độ tăng trưởng chưa đạt yêu cầu, chưa đạt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, Chính phủ sẽ bố trí làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, với các tổ chức tín dụng để tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý những vấn đề vướng mắc trong thời gian vừa qua, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu trên cơ sở bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.