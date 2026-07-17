Chiều 17/7, Sở Y tế TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm BS.CKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Thời gian giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 16/7/2026.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM trao quyết định cho BS.CKII Trần Ngọc Triệu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Quang Hưng

Trước khi được điều động, bác sĩ Triệu là Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM sau sáp nhập.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã trình bày chương trình hành động và cam kết cùng tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện xây dựng môi trường khám chữa bệnh chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức và tinh thần phục vụ sức khỏe người dân.

BS.CKII Trần Ngọc Triệu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Quang Hưng

Cũng tại buổi lễ, người tiền nhiệm của bác sĩ Triệu là BS.CKII Dương Thanh được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 16/7/2026.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa hiện có 2 phó giám đốc là BS.CKII. Lê Minh Hiếu và BS.CKII Phạm Hữu Đoàn. Đây là bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại, quy mô 900 giường bệnh, 35 khoa phòng cùng đội ngũ hơn 200 bác sĩ, cán bộ công nhân viên. Sau sáp nhập, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa là bệnh viện trực thuộc TPHCM được hướng trở thành cụm y tế chuyên sâu của khu vực.