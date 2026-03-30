Ngày 30/3, HĐND tỉnh Điện Biên khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và xem xét, thông qua một số quyết định quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng ông Lê Văn Lương tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Đại biểu dự kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh của UBND tỉnh, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Lê Văn Lương - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 3 ông: Lò Văn Cương, Nguyễn Văn Đoạt, Nguyễn Minh Phú.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên đã bầu ông Lê Thành Đô tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Văn Lương sinh năm 1968, quê tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ cử nhân Sư phạm, cử nhân Kế toán, thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông Lương từng trải qua các chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Tháng 7/2023, ông Lê Văn Lương làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 16/11/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.