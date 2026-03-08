Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều ngày 8/3, tại Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và việc triển khai các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tham dự cuộc làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1; dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Him Lam giai đoạn II; thăm mô hình trồng cây mắc ca công nghệ cao tại bản Huổi Tao B, xã Pu Nhi.

Trước đó, ngày 31/1 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, trong đó đề ra những chỉ đạo định hướng quan trọng với mục tiêu đưa tỉnh "tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, trở thành một cực tăng trưởng vùng Tây Bắc, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển đất nước".

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá, về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Điện Biên, tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, có đường biên giới dài với hai quốc gia láng giềng Lào và Trung Quốc (trong đó, có hơn 40 km tiếp giáp với Trung Quốc và hơn 414 km tiếp giáp với Lào).

Điện Biên là tỉnh đất rộng, người thưa với diện tích tự nhiên trên 9.500 km2, dân số trên 630.000 người; có nền văn hóa đậm đà bản sắc của 19 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 83% dân số. Nhân dân yêu nước, một lòng theo Đảng. Tỉnh có di tích Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Điện Biên có tiềm năng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch với nguồn tài nguyên đa dạng, nhất là nguồn nước khoáng, khoáng sản; có hơn 400.000 ha rừng với nhiều loài động, thực vật; có cánh đồng Mường Thanh rộng hơn 150 km2, là cánh đồng lớn và nổi tiếng của khu vực Tây Bắc gắn với câu "Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc"; có nguồn nước rất phong phú với các hệ thống sông lớn (sông Đà, sông Mã…) với độ dốc cao, nhiều thác ghềnh; có tiềm năng phát triển thủy điện, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời).

Đây đều là những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh quan trọng để tạo tiền đề, tạo nền tảng cho tỉnh Điện Biên vươn mình phát triển mạnh mẽ, bứt phá trong thời gian tới.

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Điện Biên đạt 7,34% (xếp vị thứ 24/34 tỉnh thành trên cả nước); GRDP năm 2025 đạt 35.657 tỷ đồng.

Các đại biểu báo cáo tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.531 tỷ đồng, tăng 44,37%, gần gấp đôi dự toán Trung ương giao. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) năm 2025 tăng 10,34%. Thương mại, vận tải, viễn thông phát triển ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12%. Du lịch năm tiếp tục là điểm sáng với 1,46 triệu lượt khách.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 141,8 triệu USD, tăng 1,31%, vượt 1,29% kế hoạch; trong đó xuất khẩu 96,6 triệu USD, tăng 3,48%, vượt 1,68% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 28.310 tỷ đồng, tăng 11,61%, đạt gần 103% kế hoạch. Về thu hút đầu tư ngoài ngân sách, năm 2025 tỉnh có 11 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 2.658 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; triển khai tốt các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới. Đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.

Điện Biên đã triển khai nghiêm túc, tích cực cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương; trong đó có việc hoàn thành trong thời gian ngắn công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn - dự án tiên phong, kiểu mẫu thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Các đại biểu cũng đánh giá trong 2 tháng đầu năm 2026, Điện Biên đã đạt những kết quả rất tích cực so với cùng kỳ nhiều năm gần đây. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tăng 15,96%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.696,8 tỷ đồng, tăng 20,79%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 341,81 tỷ đồng, tăng 0,65% so với cùng kỳ năm trước, đạt 22,41% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công 02 tháng đầu năm 2026 (đến ngày 28/2/2026) đạt 32,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Về thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách, dự kiến quý I/2026, toàn tỉnh sẽ thu hút được 10 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 16.400 tỷ đồng.

Công tác chuẩn bị, tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 được thực hiện chu đáo, an toàn và tiết kiệm; đời sống của người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được quan tâm; đã chủ động thăm hỏi, tặng quà Tết cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân lao động và các đối tượng yếu thế. Nhân dân tỉnh đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh.

Trong 02 tháng đầu năm, tỉnh ước đón 310.000 lượt khách du lịch, tăng 26% so cùng kỳ năm 2025; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng 14,28%.

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai chủ động, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Có chính sách giúp Điện Biên phát triển với tính cộng hưởng cao

Phát biểu kết luận, bày tỏ vui mừng, xúc động lên thăm, làm việc tại Điện Biên và tham dự Lễ hội Hoa Ban năm 2026, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo, các ý kiến phát biểu sâu sắc, thẳng thắn, khách quan, mang tính xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo, các ý kiến phát biểu sâu sắc, thẳng thắn, khách quan, mang tính xây dựng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện, sớm trình ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, tạo cơ sở chỉ đạo thống nhất về việc thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ, địa phương theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả".

Bên cạnh những kết quả quan trọng mà tỉnh đã đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế của tỉnh. Theo đó, đầu tư hạ tầng chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế; tiếp cận khoa học công nghệ còn khó khăn; thu nhập bình quân đầu người thấp; cải thiện môi trường kinh doanh còn chậm, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở mức thấp (năm 2024 xếp thứ 32 cả nước), thu hút đầu tư ngoài nhà nước còn khó khăn.

Về công việc thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh cần phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra về tăng trưởng kinh tế từ 11% trong năm 2026, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển.

Theo Thủ tướng, cách tư duy, tiếp cận, phương pháp luận là đánh giá chính xác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Điện Biên, từ đó có cơ chế, chính sách để thổi hồn, giúp Điện Biên phát triển với tính cộng hưởng cao, chỉ ra được những hạn chế, bất cập để khắc phục.

Về công việc thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Tỉnh cần phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra về tăng trưởng kinh tế từ 11% trong năm 2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng (trong đó có Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2026-2031, các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ khi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nêu rõ, cần làm tốt công tác quy hoạch và tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu. Về công nghiệp, khai thác hiệu quả các nhà máy thủy điện, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, khai khoáng, năng lượng, điện gió, điện mặt trời.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung cho cây mắc ca, cây cà phê; để phát triển cây cà phê và mắc ca ở đây, tỉnh cần mạnh dạn triển khai các chính sách, trong đó có chính sách hỗ trợ trong 5 năm đầu đối với cây mắc ca và 3 năm đầu với cây cà phê..

Nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường xúc tiến thương mại và thu hút khách du lịch. Phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng máy bay không người lái (drone), công nghệ số để thúc đẩy vận tải, nông nghiệp, dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng mới…

Thứ hai, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; mở rộng các không gian phát triển mới. Tập trung phát triển hạ tầng, hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, viễn thông, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu.

Thứ ba, đẩy mạnh kết nối, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo động lực phát triển, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân tại địa phương. Xây dựng các chính sách thu hút đầu tư, tín dụng cùng với việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành nghề đòi hỏi chất xám, hàm lượng công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Thứ tư, tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phân cấp, phân quyền hơn nữa, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, xin cho; phát huy, thúc đẩy sức mạnh của nhân dân, giải phóng mọi nguồn lực phát triển bằng các cơ chế, chính sách mà tỉnh có thể ban hành.

Thứ năm, làm tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công, đầu tư nguồn lực, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về y tế, giáo dục. Tăng cường quản lý, giám sát và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm khi triển khai các dự án, chương trình đem lại hiệu quả cao nhất, cụ thể và trực tiếp đến người dân.

Thứ sáu, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; chú ý phát huy tốt vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân năm sau cao hơn năm trước, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Thủ tướng cũng chỉ đạo khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình nghệ thuật thực cảnh về Điện Biên Phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đặc biệt, cần tiếp tục rà soát, vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp cơ sở, nâng cao năng lực của cán bộ cấp cơ sở, nhất là về năng lực chuyên môn, am hiểu công nghệ, đổi mới tư duy về phát triển, cán bộ phải thực sự gần dân, sát dân, tận tình nắm bắt, đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của dân.

Thứ tám, làm tốt công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng luật, lựa chọn được những người xứng đáng.

Thứ chín, xây dựng trường Đại học FPT tại Điện Biên để góp phần đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Điện Biên và các tỉnh lân cận.

Mong muốn Điện Biên phát huy tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", Thủ tướng gửi gắm những định hướng, khuyến khích, giao nhiệm vụ và tin tưởng, kỳ vọng với Điện Biên trong 10 cụm từ gồm 50 chữ: "Điện Biên Phủ bất diệt – Sử sách mãi hào hùng – Văn hóa giàu bản sắc – Nông nghiệp phát triển sâu – Công nghiệp vươn tầm cao – Du lịch như ban nở - Hạ tầng phải mở đường - Khoa học phải tiên phong – Đồng bào thoát nghèo nhanh – Tỉnh giàu, dân hạnh phúc".

Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ ngành đã phản hồi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của Điện Biên liên quan tới điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII; đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải và các trạm biến áp (500 kV, 220 kV) và các dự án cấp điện nông thôn; định mức biên chế cấp xã; cơ chế chia sẻ nước giữa các ngành trong vùng và giữa vùng Trung du miền núi phía bắc với vùng Đồng bằng sông Hồng; quan tâm, giới thiệu các nhà đầu tư lớn tới tỉnh…

Về kiến nghị đầu tư đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, Thủ tướng đồng ý giao Điện Biên làm cơ quan chủ quản dự án theo hình thức đầu tư công; tỉnh lo giải phóng mặt bằng và tách thành dự án riêng; Bộ Tài chính thẩm định về kinh phí xây lắp và tổng dự án, xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về nguồn vốn ngân sách Trung ương; trước mắt bố trí ngay 500 tỷ đồng từ các nguồn hợp pháp để chuẩn bị đầu tư dự án và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Về các dự án cấp điện nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính triển khai trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, thực hiện trong 2 năm 2026, 2027, không kéo dài đến 2030, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Thủ tướng cũng chỉ đạo khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình nghệ thuật thực cảnh về Điện Biên Phủ.

