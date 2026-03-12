Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: VGP/Thu Giang

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát có ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng đoàn; ông Triệu Văn Chiến, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn.

Về phía tỉnh Điện Biên có ông Trần Tiến Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Thành Đô, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và đại diện một số cơ quan của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn công tác đã công bố các quyết định và kế hoạch kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Theo đó, Đoàn công tác giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, Đoàn kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Thu Giang

Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo rất quyết liệt, cụ thể; khi ban hành các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương đều yêu cầu gắn với việc tổ chức kiểm tra, giám sát kịp thời.

Việc triển khai các quyết định kiểm tra, giám sát lần này nhằm bảo đảm các quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời tạo động lực để các cấp ủy tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, thời điểm triển khai kiểm tra, giám sát diễn ra khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị được phân công cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát.

Qua nghiên cứu bước đầu, Phó Thủ tướng đánh giá cao Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra khá đầy đủ; các tổ chức Đảng được giám sát cũng đã gửi báo cáo kịp thời cho Đoàn. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm nghiêm túc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Trong quá trình làm việc, ngoài việc nghiên cứu các báo cáo đã có, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành xác minh, trao đổi và đề nghị bổ sung một số thông tin cần thiết để đánh giá khách quan, toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, đặc biệt là việc quán triệt, triển khai các chỉ thị của Bộ Chính trị cũng như công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Qua đó, Đoàn sẽ cùng địa phương nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được, những cách làm hay, mô hình tiêu biểu; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để kịp thời chấn chỉnh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục đích lớn nhất của công tác kiểm tra, giám sát là để đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh, giúp các cấp ủy thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VGP/Thu Giang

Chủ động kịch bản phát triển để đạt mục tiêu tăng trưởng cao

Đề cập các nội dung kiểm tra trong thời gian tới, Phó Thủ tướng cho rằng yêu cầu tăng trưởng từ 10% trở lên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng là nhiệm vụ rất lớn và nhiều thách thức.

Theo Phó Thủ tướng, tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông, tác động trực tiếp đến kinh tế toàn cầu, nhất là giá năng lượng và chi phí đầu vào của các ngành sản xuất.

Tuy nhiên, tinh thần chung là dù khó khăn đến đâu, các địa phương vẫn phải quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Vì vậy, các địa phương cần chủ động xây dựng các kịch bản phát triển cụ thể, chi tiết cho từng lĩnh vực, từng tình huống để khi phát sinh khó khăn có thể kịp thời xử lý, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng khẳng định đây là động lực quan trọng cho phát triển đất nước, đặc biệt trong thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Do đó, việc xây dựng chương trình hành động cần cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm để có thể kiểm tra, đánh giá trên kết quả thực tế.

Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng cho rằng đây là mô hình mới nên cần sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, đặc biệt là Ban thường vụ Tỉnh ủy, từ việc tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ đến đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành.

Đối với một tỉnh miền núi như Điện Biên, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở là nhiệm vụ không dễ dàng, đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo cụ thể và quyết liệt.

Phó Thủ tướng cho biết Đoàn kiểm tra sẽ làm việc theo đúng quy định của Đảng, bảo đảm khách quan, dân chủ, công tâm, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và thực tiễn triển khai tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Thu Giang

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cho biết tỉnh đã triển khai quyết liệt các nội dung công việc theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Đến nay, chương trình hành động của tỉnh cùng nhiều nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cơ bản đã hoàn thành.

Đối với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, tỉnh đã tổ chức họp Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để ban hành các chỉ đạo, xây dựng các kịch bản tăng trưởng cụ thể; đồng thời giao UBND tỉnh chủ trì tổ chức triển khai và theo dõi, đánh giá định kỳ hằng tháng, hằng quý.

Tỉnh Điện Biên cũng đã cụ thể hóa việc đánh giá cán bộ, đảng viên theo hướng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, với các chỉ tiêu cụ thể để kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay sau hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gồm xã Thanh An, xã Thanh Yên, phường Mường Thanh và phường Điện Biên Phủ.

Đoàn cũng làm việc với Đảng ủy xã Thanh Yên về tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời trao đổi về việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại cơ sở.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà hỏi thăm tình hình kinh doanh của các đơn vị tham gia trưng bày tại lễ hội Hoa Ban. Ảnh: VGP

Trước đó, ngày 11/3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ tại các di tích lịch sử của tỉnh Điện Biên; tham quan các gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch và không gian trải nghiệm văn hóa tại phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ.

Theo Báo Điện tử Chính phủ