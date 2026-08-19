Laptop phân khúc dưới 10 triệu đồng một thời từng được các hãng truyền thông và marketing rầm rộ hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên trong mùa tựu trường. Theo đó, với mức giá khoảng 8 – 10 triệu đồng, những dòng laptop này với cấu hình cơ bản, đáp ứng được nhu cầu học trực tuyến, tin học văn phòng hay truy cập Internet…

Hiện phân khúc laptop dưới 10 triệu đồng không còn trên thị trường. Ảnh: MH

Nhưng trong khoảng vài năm trở lại đây, phân khúc này đang dần biến mất và tại các hệ thống bán lẻ trong nước, hiện không còn các mẫu laptop dưới 10 triệu đồng trên kệ của nhiều cửa hàng.

Ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Ngành hàng Máy tính, hệ thống, thuộc FPT Shop, cho biết theo dữ liệu thị trường, phân khúc laptop dưới 10 triệu đồng gần như sẽ không xuất hiện nữa. Đây là kết quả của nhiều yếu tố như mặt bằng chi phí sản xuất thay đổi, cấu hình tiêu chuẩn của laptop ngày càng cao hơn, xu hướng các hãng tập trung vào những dòng sản phẩm có hiệu năng tốt hơn và người dùng muốn sử dụng những chiếc laptop đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn.

Theo ông Dũng, trong ngắn hạn, phân khúc laptop dưới 10 triệu đồng gần như sẽ không còn, thay vào đó, khoảng giá từ 20 triệu đồng đang trở thành phân khúc chủ đạo của thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí của đa số người dùng.

Về dài hạn, khi chi phí đầu vào và điều kiện thị trường có những thay đổi tích cực, không loại trừ khả năng các sản phẩm ở mức giá thấp hơn sẽ xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, xu hướng chung của thị trường hiện nay vẫn là nâng cao giá trị sản phẩm thông qua việc tích hợp các công nghệ mới, thay vì cạnh tranh chủ yếu ở mức giá thấp.

Trong khi đó, đại diện truyền thông của Thế Giới Di Động cũng thông tin, từ tháng 11/2025 đến nay, giá trung bình của mặt hàng laptop tăng từ 50 – 80%, giá một chiếc laptop có cấu hình sử dụng chip Core i3 rẻ nhất hiện tại đã trên 15 triệu đồng và phân khúc giá 10 triệu đồng trở xuống đã không còn.

Tương tự, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông CellphoneS cũng chia sẻ, hiện phân khúc laptop 10 triệu đồng trở xuống gần như không còn trên kệ. Với việc giá linh kiện, đặc biệt là chip và bộ nhớ tăng giá chóng mặt thời gian vừa qua khiến cho giá laptop cũng tăng mạnh.

Theo ông Huy, thời gian tới, phân khúc dưới 15 triệu đồng nhiều khả năng cũng sẽ không còn trên thị trường, nếu như tình hình khủng hoảng linh kiện tiếp tục kéo dài.

Nhằm giúp khách hàng có ngân sách dưới 10 triệu đồng vẫn có cơ hội tiếp cận công nghệ, ông Hoàng Văn Dũng cho biết, FPT Shop hướng đến việc đa dạng hóa các giải pháp để khách hàng có thể lựa chọn thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính.

Với nhóm khách hàng có ngân sách dưới 10 triệu đồng, bên cạnh các mẫu laptop được phân phối theo từng thời điểm, hệ thống tập trung mở rộng các lựa chọn thay thế như máy tính để bàn (PC) và máy tính bảng kết hợp bàn phím.

Đối với người dùng chủ yếu học tập hoặc làm việc tại nhà, sử dụng các ứng dụng văn phòng hay cần một thiết bị có hiệu năng ổn định, PC là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ ưu thế về hiệu năng, khả năng nâng cấp và độ bền trong cùng tầm giá. Máy tính bảng kết hợp bàn phím phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng thường xuyên di chuyển, có nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến, sử dụng các ứng dụng văn phòng và giải trí cơ bản. Đây là giải pháp cân bằng giữa tính cơ động, trải nghiệm sử dụng và chi phí đầu tư.

Bên cạnh đó, với những khách hàng mong muốn sở hữu laptop có cấu hình và trải nghiệm tốt hơn nhưng ngân sách ban đầu còn hạn chế, hệ thống này hiện cung cấp nhiều giải pháp tài chính như trả góp 0%, trả trước từ 0 đồng với kỳ hạn lên đến 18 tháng.

Trong khi đó Thế Giới Di Động cũng đưa ra các chính sách ưu đãi cho học sinh, sinh viên và giáo viên trong mùa tựu trường, như tân sinh viên đổi điểm khi mua laptop sẽ được giảm thêm 3 triệu đồng; học sinh, sinh viên và giáo viên khi mua được giảm 1 triệu đồng; thu cũ đổi mới được trợ giá đến 3 triệu đồng và trả góp với lãi suất 0%, trả trước 0 đồng…