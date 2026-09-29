Công ty TNHH Điện Mặt Trời Trung Nam Thuận Nam vừa công bố báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2026 còn 461,71 tỷ đồng, giảm hơn 1.226 tỷ đồng, tương đương khoảng 72,7% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam nằm trong nhóm 173 các dự án năng lượng tái tạo bị vướng cơ chế giá chuyển tiếp chưa được tháo gỡ, dẫn đến bị ảnh hưởng dòng tiền và hiệu quả tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ trước thuế 19,73 tỷ đồng, trái ngược với mức lợi nhuận trước thuế 142,15 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế cũng chuyển từ mức lãi 126,46 tỷ đồng xuống lỗ 27,63 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 1.949,7 tỷ đồng, tăng hơn 1.226 tỷ đồng so với cùng kỳ (âm 722,91 tỷ đồng).

Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam lỗ gần 28 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm mạnh. Ảnh: Trung Nam

Báo cáo cũng cho thấy tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2026 lên tới 9.792,74 tỷ đồng, tăng so với mức 9.000,86 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nợ vay ngân hàng ở mức 1.588,49 tỷ đồng, giảm so với 1.722,58 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025. Dư nợ từ phát hành trái phiếu đạt 4.179,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 4.372,48 tỷ đồng cùng kỳ.