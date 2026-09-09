CTCP VKC Holdings vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với tình trạng mất cân đối tài chính và thua lỗ kéo dài.

Tại ngày 30/6/2026, VKC Holdings ghi nhận vốn chủ sở hữu âm 317,89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 270,26 tỷ đồng. Như vậy, mức âm vốn chủ sở hữu tăng thêm khoảng 47,63 tỷ đồng sau một năm.

Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp tiếp tục âm lớn, lên tới 539,74 tỷ đồng, tăng so với mức âm 492,2 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025.

Tổng nợ phải trả của VKC Holdings tại cuối tháng 6/2026 tăng lên 546,61 tỷ đồng, trong khi một năm trước nợ phải trả là 507,11 tỷ đồng.

VKC Holdings gặp nhiều khó khăn. Ảnh: VKC

Dư nợ vay ngân hàng ở mức 161,32 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, toàn bộ là trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Trong cơ cấu nợ phải trả, chi phí phải trả ngắn hạn lên tới 175,99 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 133,83 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Phải trả người bán ngắn hạn ở mức 6,53 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn 157,7 triệu đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước hơn 1,04 tỷ đồng; phải trả người lao động 293,2 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, VKC Holdings lỗ 23,33 tỷ đồng trước thuế và lỗ 23,53 tỷ đồng sau thuế. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 539,74 tỷ đồng tại cuối kỳ.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính bán niên của VKC Holdings. Đây là vấn đề đáng lưu ý trong bối cảnh doanh nghiệp đang có vốn chủ sở hữu âm, thua lỗ kéo dài và dư nợ lớn.

VKC Holdings được thành lập năm 1993, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện. Doanh nghiệp từng mang tên CTCP Vĩnh Khánh và CTCP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trước khi đổi tên thành VKC Holdings vào tháng 12/2021.

Sau những biến động liên quan đến hệ sinh thái Louis, VKC Holdings rơi vào tình trạng khó khăn kéo dài. Doanh nghiệp liên tục thua lỗ và gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với lô trái phiếu 200 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, ông Đỗ Thành Nhân được bầu vào HĐQT, sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT VKC Holdings nhiệm kỳ 2026-2031.