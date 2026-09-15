Lỗ lũy kế 13.200 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản ngắn hạn

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HNG) do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT tiếp tục ghi nhận một bức tranh tài chính đáng ảm đạm sau nửa đầu năm 2026.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được Ernst & Young Việt Nam (EY) soát xét, HAGL Agrico ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 187 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Khoản lỗ này nâng lỗ lũy kế của doanh nghiệp lên hơn 13.230 tỷ đồng.

Đáng chú ý, EY lưu ý về sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAGL Agrico và các công ty con.

Áp lực thanh khoản là một trong những vấn đề lớn nhất. Tại ngày 30/6/2026, tài sản ngắn hạn hợp nhất của HNG chỉ hơn 3.275 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn lên tới hơn 15.720 tỷ đồng, cao gấp khoảng 4,8 lần tài sản ngắn hạn. Chênh lệch giữa hai khoản mục lên tới hơn 12.445 tỷ đồng.

Riêng vay ngắn hạn lên tới hơn 9.672 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí phải trả ngắn hạn gần 2.394 tỷ đồng.

Lượng tiền mặt cũng rất mỏng, chỉ hơn 7 tỷ đồng vào cuối tháng 6.

Trong khi đó, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm chỉ đạt hơn 289 tỷ đồng, cho thấy quy mô dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm còn khá hạn chế trong bối cảnh doanh nghiệp đang chịu áp lực lớn về nợ vay và thanh khoản.

Kết quả sau soát xét xấu đi đáng kể so với báo cáo tự lập. Trước đó, HNG báo lỗ hợp nhất 34,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, nhưng sau soát xét, khoản lỗ tăng lên gần 187 tỷ đồng, tức thêm hơn 152 tỷ đồng.

HNG giải trình thua lỗ nặng hơn trong 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: HNG

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến cách ghi nhận chi phí lãi vay. Trong tổng số 431 tỷ đồng chi phí lãi vay phát sinh trong 6 tháng, EY xác định 204 tỷ đồng đủ điều kiện vốn hóa, trong khi khoảng 227 tỷ đồng phải ghi nhận vào chi phí trong kỳ, thay vì 96 tỷ đồng như báo cáo trước soát xét.

Việc điều chỉnh này làm chi phí lãi vay ghi nhận trong kỳ tăng khoảng 131 tỷ đồng, góp phần khiến khoản lỗ sau thuế tăng khoảng 152 tỷ đồng.

Bầu Đức rút hẳn, Thaco vẫn phải bơm vốn cho HAGL Agrico

HAGL Agrico từng là một trong những dự án nông nghiệp lớn và tham vọng nhất của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức). Doanh nghiệp được thành lập năm 2010, từng phát triển khoảng 85.000ha cao su, cọ dầu và các loại cây trồng tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tuy nhiên, việc đầu tư quy mô lớn vào cao su, cọ dầu trong bối cảnh giá hàng hóa giảm mạnh khiến HAGL Agrico rơi vào khủng hoảng thanh khoản. Đến ngày 3/8/2018, tổng nợ của doanh nghiệp được công bố khoảng 18.414 tỷ đồng.

Ông Trần Bá Dương. Ảnh: Nam Khánh

Ngày 8/8/2018, HAGL và THACO bắt đầu hợp tác chiến lược để tái cấu trúc HAGL Agrico với cam kết mua 35% cổ phần. THACO/THADI vừa tham gia xử lý nợ, vừa nhận chuyển nhượng tài sản, công ty con và cùng doanh nghiệp chuyển đổi một phần diện tích cao su, cọ dầu sang cây ăn trái.

Trong hơn 2 năm đầu kể từ ngày ký kết hợp tác chiến lược, THACO đã cùng HAGL giải quyết những khó khăn về tài chính để HAGL Agrico trả được nợ ngân hàng tới hạn và thực hiện việc chuyển đổi, phát triển vườn cây ăn trái.

THACO đầu tư mua HNG và thông qua Công ty Đại Quang Minh mua lại HAGL Myanmar từ HAGL và tiếp tục đầu tư cho dự án này.

Đến đầu năm 2021, HAGL Agrico thông qua phương án tăng vốn 7.414 tỷ đồng bằng phát hành hơn 741 triệu cổ phiếu cho THAGRICO với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nhóm THACO và gia đình ông Trần Bá Dương dự kiến sở hữu hơn 63% HAGL Agrico.

Tuy nhiên, phương án phát hành hơn 7.400 tỷ đồng sau đó không được thực hiện. Tháng 7/2021, kế hoạch này bị dừng do liên quan tới giấy tờ đất đai, ảnh hưởng Covid-19 và việc HAGL bán cổ phiếu HNG.

Sau khi phương án phát hành bị dừng, Thagrico tiếp tục cho HAGL Agrico vay và giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ sản phẩm. Đến cuối năm 2025, Thaco Agri vẫn là chủ nợ lớn nhất của HAGL Agrico với dư nợ khoảng 9.577 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ của HNG với Thagrico đã vượt 10.000 tỷ đồng, gồm cả vay ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, khoản vay ngắn hạn tín chấp hơn 3.932 tỷ đồng, lãi suất 6,5-8%/năm. Khoản vay dài hạn tín chấp 6.105 tỷ đồng, lãi suất 7,7-13%/năm, trong đó gần 5.133 tỷ đồng đã đến hạn trả.

Như vậy, sau hơn 8 năm tái cấu trúc, Thaco không chỉ là cổ đông/đối tác chiến lược mà còn trở thành nguồn vốn chủ chốt của HAGL Agrico.

HNG vay Thagrico 10.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Bầu Đức và HAGL đã hoàn toàn thoái vốn khỏi HNG. Tháng 1/2026, HAGL thoái nốt 8,24% vốn tại HAGL Agrico.

Trước đó, tháng 5/2022, ông Đoàn Nguyên Đức cũng đã bán toàn bộ số cổ phiếu HNG còn đứng tên cá nhân.

Hiện Thaco là cổ đông lớn nhất của HAGL Agrico. Trong khi đó, ông Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và hệ sinh thái Thaco tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Cụ thể, tính tới cuối tháng 6/2026, Thaco là cổ đông lớn duy nhất của HNG với tỷ lệ sở hữu 27,63%. Nếu tính cả 4,58% cổ phần do ông Trần Bá Dương nắm giữ và 4,96% do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trân Oanh (công ty mẹ của Thaco) nắm, nhóm liên quan đến Thaco sở hữu hơn 37,17% vốn doanh nghiệp.

Kết quả tài chính cho thấy cuộc tái cấu trúc vẫn chưa đưa HAGL Agrico thoát khỏi khó khăn. Doanh nghiệp vẫn thua lỗ, lỗ lũy kế hơn 13.200 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt xa tài sản ngắn hạn và tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn từ Thaco Agri.

Như vậy, sau hơn 8 năm tái cấu trúc, HAGL Agrico vẫn đối mặt với bài toán lớn về thua lỗ, nợ vay và dòng tiền; trong đó, nguồn vốn từ hệ sinh thái Thaco tiếp tục đóng vai trò quan trọng để doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Nói cách khác, sau khi HAGL hoàn tất thoái vốn, HAGL Agrico bước sang giai đoạn mới với hệ sinh thái THACO giữ vai trò lớn hơn, trong khi doanh nghiệp vẫn phải giải quyết các vấn đề về thua lỗ, nợ vay và dòng tiền.”

Trong phiên giao dịch 14/9, cổ phiếu HNG giảm xuống 6.200 đồng/cp. Vốn hóa đạt 6.870 tỷ đồng.