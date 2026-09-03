Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa có văn bản giải trình báo cáo tài chính sau soát xét 6 tháng năm 2026 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Trong văn bản giải trình, Petrolimex cho biết lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty mẹ đạt 679 tỷ đồng, giảm 521 tỷ đồng, tương ứng giảm 43% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân là do lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do tác động bất lợi của chênh lệch tỷ giá và cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên doanh, liên kết thấp hơn cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu cũng chịu ảnh hưởng của biến động giá dầu thế giới. Trong 6 tháng đầu năm nay, giá dầu thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đặc biệt tại khu vực Trung Đông và eo biển Hormuz. Qua đó, làm lợi nhuận kinh doanh xăng dầu của Công ty mẹ giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 của toàn Tập đoàn Petrolimex đạt 2.390 tỷ đồng. Ảnh: Nam

Về báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 của toàn tập đoàn đạt 2.390 tỷ đồng, tăng mạnh 755 tỷ đồng, tương ứng tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025.

Petrolimex giải thích, dù hoạt động kinh doanh xăng dầu chịu ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi, nhưng các công ty con của tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực chuyên doanh và kinh doanh quốc tế tiếp tục duy trì kết quả tích cực, qua đó đóng góp đáng kể vào mức tăng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của toàn tập đoàn so với cùng kỳ.

Một số lĩnh vực kinh doanh đạt mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ như nhiên liệu bay, dầu mỡ nhờn, nhựa đường.

Trước đó, trong văn bản giải trình báo cáo tài chính quý I/2026, Petrolimex cho hay lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ âm gần 1.147,6 tỷ đồng. Kết quả này giảm 5.092% so với mức lãi 22,99 tỷ đồng của quý I/2025.

Sau hợp nhất, lợi nhuận sau thuế quý I của Tập đoàn vẫn âm gần 662,5 tỷ đồng. So với mức lãi gần 210,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, con số này giảm mạnh 414%.