Chia sẻ với VietNamNet, lãnh đạo một doanh nghiệp phân phối và bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội cho biết, những ngày gần đây, một số cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp và trong hệ thống phân phối liên kết rơi vào tình trạng chỉ có dầu diesel để bán trong nửa ngày rồi lại hết hàng.

Theo vị này, thậm chí, có ngày các cửa hàng không còn một giọt dầu diesel (dầu DO) nào để bán.

"Các cửa hàng xăng dầu dù thua lỗ vẫn phải duy trì hoạt động. Việc phải tạm ngừng bán dầu diesel vào một số thời điểm là do không nhập được hàng", ông nói. Nhiều xe bồn phải nằm chờ tại kho của thương nhân đầu mối từ 3-4 ngày mới đến lượt lấy được một chuyến hàng.

Vị lãnh đạo này lý giải, tình trạng thiếu dầu diesel hoặc chỉ có lượng hàng bán cầm chừng bắt đầu xuất hiện từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại. Trước đó, việc nhập dầu diesel từ các thương nhân đầu mối vẫn diễn ra bình thường.

Một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu gặp khó khăn trong việc nhập dầu diesel nên phải tạm ngừng bán ở một số thời điểm. Ảnh: Thạch Thảo

Theo báo cáo của Sở Công Thương Lào Cai, việc cung ứng mặt hàng xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel, trên địa bàn tỉnh đến ngày 23/7 đang thiếu hụt nguồn cung tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dịch vụ vận tải và cửa khẩu.

Một số thương nhân bán lẻ phản ánh việc tiếp cận nguồn hàng gặp rất nhiều khó khăn do doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối không bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời theo nhu cầu.

Tình trạng này xuất hiện tại Lào Cai từ đầu tháng 6 và kéo dài đến nay, gây khan hiếm cục bộ dầu diesel tại một số cửa hàng, có nơi phải tạm dừng bán hàng ở những thời điểm nhất định. Việc này ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Một thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho hay có gặp khó trong việc lấy hàng từ kho ở Thanh Hóa, khi mỗi chuyến hàng phải mất khoảng 3-4 ngày. Hệ quả, nhiều thời điểm doanh nghiệp thiếu nguồn hàng cục bộ trong hệ thống, buộc phải tạm ngừng kinh doanh, Sở Công Thương Lào Cai cho hay.

Tổng nguồn cung trên cả nước hiện nay không thiếu

Liên quan đến cung ứng dầu diesel, đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) cho biết, các cửa hàng của doanh nghiệp này lúc nào cũng đảm bảo cung ứng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Ghi nhận thực tế cho thấy các cây xăng của PVOIL ở Hà Nội không có tình trạng thiếu dầu diesel.

Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), việc ảnh hưởng đến nguồn cung trên thị trường trong nước chủ yếu xuất phát từ diễn biến xung đột Trung Đông, làm gián đoạn nguồn cung. Hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz gặp nhiều rủi ro, làm tăng thời gian và chi phí tạo nguồn của doanh nghiệp. Ngoài ra, một số thương nhân có thể gặp khó khăn trong việc tạo nguồn hàng.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tăng nhanh tại một số địa bàn và trong những khung thời gian nhất định khiến nhu cầu dồn về hệ thống Petrolimex. Điều này đã tạo áp lực lớn lên năng lực tiếp nhận, vận chuyển và bổ sung hàng hóa kịp thời.

Với những trường hợp này, một số đơn vị có thể phải thực hiện điều tiết lượng bán trong thời gian ngắn nhằm duy trì khả năng cung ứng liên tục cho nhiều nhóm khách hàng. Đây là tình huống phát sinh mang tính cục bộ, tạm thời khi nhu cầu tăng cao đột biến dồn về hệ thống phân phối thuộc Petrolimex.

Thực tế, trong 7 tháng đầu năm 2026, nhu cầu tiêu thụ dầu diesel trong hệ thống Petrolimex duy trì ở mức rất cao, tập trung khu vực phía Bắc và tăng rõ rệt trong các tháng gần đây. Đặc biệt, trong tháng 7, sản lượng tiêu thụ bình quân ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2025; riêng tại kênh bán lẻ, sản lượng bình quân tăng tương ứng 36,8% so với cùng kỳ và tăng 9,4% so với tháng trước liền kề.

Với vai trò là doanh nghiệp đầu mối xăng dầu chủ lực, Petrolimex đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn hàng và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tập đoàn cũng thường xuyên rà soát tình hình cung - cầu, tồn kho và tiến độ hàng về; chủ động phương án tiếp nhận, vận tải và bổ sung hàng hóa cho các địa bàn có nhu cầu tăng cao.

Petrolimex đã yêu cầu các đơn vị, cửa hàng tổ chức bán hàng đúng quy định, chủ động cung cấp thông tin và hướng dẫn khách hàng nếu phát sinh khó khăn về nguồn hàng tại từng thời điểm; ưu tiên bảo đảm cung ứng cho hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ thiết yếu và nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Trao đổi với VietNamNet sáng 27/7, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết Cục vừa yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố rà soát tình hình cung ứng dầu diesel trên địa bàn. Các địa phương cần xác định rõ khu vực thiếu hàng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Theo bà Hiền, tổng nguồn cung xăng dầu trên cả nước cơ bản vẫn được bảo đảm, chỉ một số địa phương xảy ra thiếu hụt cục bộ. Sau khi có đầy đủ thông tin, Cục sẽ xem xét từng trường hợp để đưa ra phương án điều phối phù hợp.

"Thời gian qua, nhu cầu dầu diesel tại một số khu vực, đặc biệt miền Bắc và miền Trung, tăng nhẹ nên Cục đã chỉ đạo doanh nghiệp đầu mối chủ động điều chuyển nguồn hàng để bổ sung cho những nơi có nhu cầu cao”, bà Hiền cho hay. Theo đó, nguồn hàng tại kho Nhà Bè vẫn được duy trì ổn định và các doanh nghiệp đã nhanh chóng đưa hàng ra phía Bắc để đáp ứng thị trường.

Trước đó, trong công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị, gây biến động mạnh đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, mặt hàng xăng dầu (nhất là dầu diesel) thời gian qua chịu nhiều áp lực về nguồn cung và giá cả. Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, cơ quan quản lý đề nghị các Sở Công Thương tăng cường giám sát thị trường, theo dõi sát tình hình cung - cầu, tồn kho và giá bán thực tế tại từng cửa hàng bán lẻ, đặc biệt đối với dầu DO. Đồng thời, các đơn vị cần kịp thời xử lý hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hoặc ngừng bán không đúng quy định; đôn đốc thương nhân chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động kinh doanh và yêu cầu các cửa hàng bán lẻ thực hiện đúng thời gian bán hàng, niêm yết và bán đúng giá.