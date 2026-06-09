Đây là quả ngọt từ hành trình gần 20 năm kiên trì đầu tư sản xuất để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ống thép luồn dây điện IMC và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chuẩn ANSI C 80.6 & UL 1242 (Hoa Kỳ)

Từ áp lực thị trường đến chiến lược "phòng vệ" bằng tự chủ công nghệ

Nhiều năm qua, thị trường vật tư cơ điện (MEP) tại Việt Nam luôn chịu áp lực lớn do phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung nhập khẩu. Lỗ hổng này bộc lộ rõ rệt khi chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy do những biến động địa chính trị và logistics, khiến các nhà thầu trong nước rơi vào thế bị động về cả chi phí lẫn tiến độ công trình.

Trước thực tế đó, hành trình gần 20 năm kiên trì sản xuất của Cát Vạn Lợi chính là lời giải nội lực cho bài toán tự chủ. Thay vì lựa chọn con đường thương mại thuần túy, doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực làm chủ công nghệ, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên mức 90%. Tuy nhiên, bài toán tự chủ không đơn thuần là câu chuyện sản xuất trong nước, mà cốt lõi nằm ở năng lực chuẩn hóa quốc tế. Đây chính là tấm vé thông hành bắt buộc để các sản phẩm 'Made by Vietnam' bước vào những siêu dự án trọng điểm trong nước, cũng như khẳng định vị thế tại các thị trường khu vực như Lào, Campuchia, Myanmar, Philippines, và vươn xa đến các quốc gia quốc tế như Bangladesh hay Saudi Arabia.

Giấy chứng nhận UL Listed - UL 1242 cho sản phẩm Ống thép luồn dây điện IMC do Cát Vạn Lợi sản xuất

Hiện thực hóa chiến lược này, Cát Vạn Lợi đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng khi chính thức được tổ chức Underwriters Laboratories (Hoa Kỳ) cấp chứng nhận UL Listed – UL 1242 cho dòng ống thép luồn dây điện ren IMC (Intermediate Metal Conduit), đồng thời đạt tiêu chuẩn ANSI C80.6 từ Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT). Việc sở hữu 'bộ đôi' chứng chỉ uy tín này không chỉ bảo chứng cho một hệ thống quản trị chất lượng đã đạt đến độ hoàn thiện cao, mà còn tạo ra một 'tấm khiên' vững chắc bảo vệ các dự án xây dựng trước những sóng gió của thị trường quốc tế.

Giấy chứng nhận ANSI C 80.6 cho sản phẩm Ống thép luồn dây điện IMC do Cát Vạn Lợi sản xuất

Xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đạt chuẩn quốc tế

Trong một chuỗi cung ứng bền vững, năng lực cạnh tranh không đến từ các sản phẩm đơn lẻ, mà phụ thuộc vào khả năng cung ứng một hệ sinh thái vật tư đồng bộ và chuẩn hóa về mặt kỹ thuật. Ý thức được điều này, bên cạnh dòng ống thép luồn dây điện IMC, Cát Vạn Lợi còn sản xuất ống thép luồn dây điện EMT đã đạt chứng nhận UL 797 và hệ thống máng cáp lưới đạt tiêu chuẩn NEMA BI 50015 do Underwriters Laboratories cấp giấy chứng nhận. Tất cả các sản phẩm đều phải trải qua quá trình thử nghiệm, đánh giá độc lập và nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.

Giấy chứng nhận UL Listed - UL 797 cho sản phẩm Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất

Sự hiện diện của một hệ sinh thái vật tư MEP đồng bộ (phụ kiện ống luồn dây điện GI, ống ruột gà lõi thép, thanh chống đa năng Unistrut, hệ thống chống sét và tiếp địa, hệ treo giá đỡ cơ điện), đạt chuẩn quốc tế ngay tại nội địa giúp các nhà thầu tối ưu hóa thiết kế, đồng thời nâng cao rõ rệt năng lực đấu thầu ở các dự án quy mô lớn.

Bước vào kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu với tinh thần 'We Can Do', Cát Vạn Lợi đã chứng minh rằng doanh nghiệp Việt không còn ở thế bám đuổi, mà đang chủ động kiến tạo giá trị riêng. Những chứng nhận quốc tế danh giá hôm nay chính là bệ phóng vững chắc để công nghiệp phụ trợ Việt Nam vươn xa, tự hào sánh vai cùng thế giới trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi Địa chỉ nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, xã Bình Mỹ, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 2253 3939

Website: www.catvanloi.com

Email: baogia@catvanloi.com

(Nguồn: Cát Vạn Lợi)