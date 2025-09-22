Sáng 22/9, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, ông Nguyễn Khắc Hà - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ mới.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Vĩnh Thành

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 54 người. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 14 người.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài ra, có 4 Phó bí thư Tỉnh ủy là các ông: Hồ Xuân Trường, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Khắc Hà và Lâm Đồng.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Khánh Hòa

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969; quê tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ. Trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Phó tổng giám đốc VietinBank, Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang...