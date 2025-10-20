Dự kỳ họp có ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; bà Đoàn Thị Hậu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại biểu HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn - được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, với tỷ lệ 100% phiếu tán thành từ các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ sự cảm ơn vì đã được tin tưởng giao trọng trách. Ảnh: Dương Duyên

Kỳ họp cũng thực hiện các nội dung về công tác nhân sự khác, trong đó có quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Xuân Huyên - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và ông Lương Trọng Quỳnh - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đinh Hữu Học - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Đồng thời, kỳ họp bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Xuân Huyên - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đinh Hữu Học - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bà Trần Thanh Nhàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn sinh ngày 25/3/1976, quê quán xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. Ông Toàn có trình độ thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực, thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Hành chính công, cử nhân Tài chính - ngân hàng; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Toàn từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Kiểm toán Nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Từ tháng 2-10/2025, ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ ngày 20/10, ông Nguyễn Cảnh Toàn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

