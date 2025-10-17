Tối 17/10, HĐND TP Huế khóa 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 27 để xem xét, quyết định một số nội dung về công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND TP Huế đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Phương - người vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Huế đã bầu ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Thành ủy Huế, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huế, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 100% phiếu tán thành.

Lãnh đạo TP Huế tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch TP Phan Thiên Định. Ảnh: Cổng TTĐT TP Huế

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thiên Định bày tỏ niềm vinh dự và ý thức sâu sắc về trách nhiệm được giao; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể UBND thành phố phát huy kết quả đạt được, xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Tân Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10% trong năm 2025; đồng thời kiện toàn tổ chức chính quyền theo mô hình hai cấp, tạo nền tảng cho Huế phát triển nhanh, bền vững và xứng tầm đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Huế

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An (TP Huế); có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật.

Trong hơn 30 năm công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Thành ủy Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa (cũ), Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế.

Ngày 4/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ 17, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hiện UBND TP Huế có 4 Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Thanh Bình (Phó Chủ tịch thường trực), ông Nguyễn Chí Tài, ông Hoàng Hải Minh và ông Phan Quý Phương.