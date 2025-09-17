Tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 vào chiều nay, các đại biểu đã tiến hành quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh - Phó bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: CTV

Sau khi kiện toàn, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa gồm có Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh cùng 2 Phó Chủ tịch là các ông: Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng.

Trước đó vào sáng nay, tại Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh (SN 1977), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá 13, quê quán tại TP Đà Nẵng; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, kiến trúc sư, cử nhân Ngữ văn Anh.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Thanh Hóa, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ), Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận (cũ), Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.