Ngày 11/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Chiến Thắng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Nguyễn Chiến Thắng sinh năm 1976, quê ở TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (cũ). Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chiến Thắng. Ảnh: Q. Việt

Trước đó, ông Thắng từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (cũ). Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình (cũ) và tỉnh Quảng Trị (cũ) thành tỉnh Quảng Trị (mới), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ định ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị (mới).

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang khẳng định việc Ban Bí thư quyết định bổ sung ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông mà còn thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 4/9, Bộ Chính trị đã điều động ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Hiện Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị gồm: Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Chiến Thắng.