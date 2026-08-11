Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ lưu niệm cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha cho biết: Đại hội diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Tây Ban Nha tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố; hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, năm 2027 sẽ đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha, mở ra nhiều cơ hội để hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác. "Trong bối cảnh đó, đối ngoại nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những kênh quan trọng, góp phần củng cố lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và xây dựng nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương", ông Lợi chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha khóa III, phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, Đại hội lần thứ IV có ý nghĩa quan trọng khi tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2018 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành khóa IV.

"Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần "Đoàn kết - Hữu nghị - Hợp tác - Phát triển", các đại biểu sẽ phát huy cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để Đại hội hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp", ông Lợi bày tỏ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha là tổ chức thành viên ở Trung ương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hoạt động theo định hướng của Liên hiệp, với Ban Thư ký thường trực do Ban Châu Âu đảm nhiệm. Hiện Hội có ba tổ chức thành viên gồm Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An và Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ III (2018 - 2025), Ban Chấp hành Hội gồm 31 ủy viên, trong đó có 11 ủy viên Ban Thường vụ và 3 ủy viên Ban Kiểm tra. Đa số các ủy viên đang công tác tại các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với Tây Ban Nha. Đây là lợi thế trong việc kết nối nguồn lực phục vụ hoạt động đối ngoại nhân dân, song cũng đặt ra những khó khăn nhất định do nhiều thành viên kiêm nhiệm.

Đại sứ Tây Ban Nha và lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành mới.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2025, Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết và kết nối hợp tác giữa nhân dân hai nước. Các hoạt động tập trung vào năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm thúc đẩy hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; kết nối hợp tác trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thông tin đối ngoại; xây dựng, phát triển tổ chức Hội; và công tác thi đua, khen thưởng.

Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha trong nhiệm kỳ 2018 - 2025 và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và lịch sử của Việt Nam và Tây Ban Nha, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Hội cũng đặt mục tiêu tăng cường các hoạt động kết nối, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè Tây Ban Nha đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Nhà báo lão thành Lê Quốc Trung được trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha lần thứ IV.

Trong chương trình Đại hội, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận về công tác xây dựng tổ chức Hội, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha ngày càng phát triển.

Đại hội lần thứ IV được kỳ vọng sẽ tạo động lực để Hội tiếp tục đổi mới hoạt động và phát huy hiệu quả vai trò cầu nối trong quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.