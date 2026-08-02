Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong khi hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh thương mại và quá trình tái định hình các liên kết quốc tế diễn ra ngày càng quyết liệt.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Đối ngoại địa phương phải có sản phẩm, kết quả cụ thể, đúng tiến độ và được nhân dân tín nhiệm

Cùng với đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc cục diện cạnh tranh toàn cầu. Trích dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ trưởng lưu ý cạnh tranh hiện nay đã diễn ra “đến từng phòng thí nghiệm, cơ sở đào tạo”, qua đó đặt ra yêu cầu công tác đối ngoại phải tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động thích ứng và đồng hành chặt chẽ với quá trình phát triển của đất nước.

Bộ trưởng khẳng định mục tiêu tăng trưởng 10% mà cả nước đang hướng tới là yêu cầu thực chất, trong đó công tác đối ngoại địa phương giữ vai trò quan trọng.

Theo Bộ trưởng, chưa có quốc gia, địa phương, tổ chức hay doanh nghiệp nào phát triển thành công mà không thông qua hội nhập quốc tế dưới những hình thức phù hợp.

Đề cập những định hướng lớn về công tác đối ngoại, Bộ trưởng cho rằng, đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không chỉ của riêng ngành Ngoại giao.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế địa phương cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa, trở thành một nội dung công tác rất quan trọng trong toàn bộ hệ thống chính trị

Về yêu cầu đánh giá hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, Bộ trưởng nêu rõ bốn tiêu chí gồm: có sản phẩm cụ thể; tạo ra kết quả mang lại giá trị thực tiễn; bảo đảm tiến độ, thời hạn và nhận được sự tín nhiệm của nhân dân.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề ra một số định hướng trọng tâm với công tác đối ngoại địa phương. Từng địa phương cần chủ động xây dựng, rà soát, cập nhật chiến lược đối ngoại và cụ thể hóa bằng chương trình hành động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và không gian phát triển mới; xác định rõ địa bàn, đối tác và lĩnh vực hợp tác trọng tâm...

Các địa phương cần rà soát toàn diện những cam kết, thỏa thuận hiện có, xác định những nội dung còn dư địa triển khai, những vướng mắc cần tháo gỡ, cam kết cần điều chỉnh và cơ hội có thể cụ thể hóa thành chương trình, dự án.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường phối hợp, hỗ trợ hiệu quả hơn đối với các địa phương. Ông mong muốn các địa phương chủ động phản ánh cụ thể những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác đối ngoại.

Tại hai phiên chuyên đề, các đại biểu từ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, ban, ngành và địa phương đã cùng nhận diện những cơ hội, chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn trong hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực bên ngoài...

Bộ Ngoại giao sẵn sàng đồng hành cùng 34 tỉnh, thành để xây dựng những chiến lược đối ngoại của từng địa phương. Bộ trưởng cho biết thêm dự kiến sẽ có Chiến lược đối ngoại toàn diện của Việt Nam ở tầm cao mới.

Về ngoại giao kinh tế, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng khuyến nghị các địa phương chủ động đón đầu dòng vốn FDI chất lượng cao trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chỉ ra sự chuyển đổi tư duy đối ngoại từ “tiếp nhận, thích nghi” sang “chủ động đóng góp, kiến tạo và định hình” thông qua việc từng bước đưa Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành hạt nhân thu hút các ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai “ngoại giao kiến tạo phát triển” với việc phân công đầu mối theo dõi, thúc đẩy thực hiện từng cam kết sau ký kết.

Về ngoại giao văn hóa và kinh tế di sản, lãnh đạo thành phố Huế và tỉnh Ninh Bình chia sẻ quan điểm “di sản đang được nhìn nhận không chỉ để bảo tồn mà còn để chuyển hóa thành nguồn lực phát triển”.

Về tổ chức bộ máy và năng lực thực thi của cơ quan đối ngoại địa phương, những điểm nghẽn tương đồng dù xuất phát từ những đặc thù khác nhau được thẳng thắn chỉ ra. Đó là biên chế mỏng và khó thu hút nhân lực chất lượng cao, bảo đảm đủ năng lực vừa tham mưu, vừa xử lý kịp thời các sự vụ biên giới.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho rằng, qua các chuyến thăm cấp cao có ý nghĩa lịch sử của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển với mức độ gắn kết ngày càng thực chất trên nhiều lĩnh vực. Địa phương chính là chủ thể quan trọng nhất trong việc chuyển hóa nhận thức cấp cao thành các dự án hợp tác cụ thể.

Đại sứ cho rằng cần chuẩn hóa khung năng lực cán bộ đối ngoại địa phương. Với địa bàn trọng điểm như Trung Quốc, cán bộ không chỉ cần sử dụng thành thạo tiếng Trung chuyên ngành mà còn phải am hiểu đặc điểm phát triển, quy hoạch và định hướng hợp tác của từng địa phương, đồng thời có kỹ năng xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và tham mưu hợp tác quốc tế.

Các địa phương đã đề xuất phân cấp mạnh hơn gắn với bộ chỉ số KPI đánh giá hiệu quả công việc, duy trì ổn định, thống nhất mô hình cơ quan đối ngoại địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo và sớm ban hành khung kiến trúc dữ liệu chung của ngành ngoại giao áp dụng cho các địa phương.