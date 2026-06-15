Chiều 15/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội nhằm tăng cường công tác phối hợp trong tham mưu, phục vụ và tổ chức các hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phối hợp chủ động, có trách nhiệm của 3 cơ quan, bảo đảm các hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai liên tục, thông suốt, hiệu quả.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị các chuyến thăm song phương của Chủ tịch Quốc hội, tham gia diễn đàn đa phương, cũng như công tác chuẩn bị cho các Phó Chủ tịch Quốc hội tham gia các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được thực hiện chu đáo.

Chủ tịch Quốc hội: Đối ngoại cùng với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thống nhất phương châm: “Ba cơ quan, một mục tiêu: tham mưu và phục vụ tốt nhất hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội”. Theo đó, sự phối hợp phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay từ khâu nghiên cứu, dự báo và tham mưu chủ trương, thay vì chỉ xử lý công việc khi phát sinh.

Bộ Ngoại giao phụ trách chung; còn Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại là cơ quan chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Quốc hội trong tham mưu về nội dung đối ngoại của Quốc hội và của lãnh đạo Quốc hội. Ủy ban phải chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, báo cáo lãnh đạo Quốc hội, không thụ động phụ thuộc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, bảo đảm tinh gọn, đúng lễ nghi. Bởi, nếu nhiều người nhưng không biết phân công, bố trí nhân lực thì vừa lãng phí nguồn lực, vừa không hoàn thành nhiệm vụ; để xảy ra sai sót, khi thiếu việc này, khi sót việc kia là điều hết sức phải tránh.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đối ngoại không chỉ góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa mà còn phải trở thành động lực quan trọng của phát triển.

Đối ngoại toàn diện cũng đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các công cụ chính trị, kinh tế, công nghệ, văn hóa và các lĩnh vực khác để bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, phát huy cao nhất, tối ưu nhất sức mạnh tổng hợp của đất nước.

“Quốc hội có lợi thế đặc thù mà không cơ quan nào có được, đó là quyền lập pháp và giám sát tối cao. Đối ngoại Quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước, mà còn phải góp phần kiến tạo vị thế; góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Hoạt động đối ngoại phải tạo ra giá trị gia tăng cho đất nước

Theo Chủ tịch Quốc hội, đối ngoại Quốc hội phải được triển khai đồng bộ với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; bám sát các ưu tiên chiến lược của Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội đã chứng kiến Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ký quy chế phối hợp trong tổ chức các hoạt động đối ngoại. Ảnh: Quốc hội

Trong 2 năm qua, Quốc hội đã thông qua 127 luật, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tạo đà cho đất nước phát triển. Khi tiếp các Chủ tịch Quốc hội, các đoàn nghị viện nước ngoài, nhiều đối tác đã hỏi Quốc hội Việt Nam làm cách nào để thông qua được nhiều luật như vậy và bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các hoạt động đối ngoại Quốc hội cần gắn kết chặt chẽ các diễn đàn nghị viện với mục tiêu thu hút nguồn lực, công nghệ lõi, công nghệ cao, mở rộng thị trường cho đất nước, tăng cường năng lực nội sinh.

“Mỗi hoạt động đối ngoại phải thực sự tạo ra giá trị gia tăng cho sự phát triển của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mỗi chuyến đi, mỗi hoạt động đối ngoại phải gọn nhẹ, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, có kết quả đầu ra rõ ràng.

Thành công của hoạt động đối ngoại không chỉ nằm ở các chuyến thăm, các cuộc tiếp xúc hay các thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa các kết quả đối ngoại thành những lợi ích thiết thực, những chương trình hợp tác cụ thể và những động lực mới cho sự phát triển của đất nước.

Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn nghị viện đa phương; từng bước chuyển từ tham gia tích cực sang chủ động đóng góp, đề xuất sáng kiến và tham gia định hình chương trình nghị sự trên những vấn đề phù hợp với lợi ích và năng lực của Việt Nam.