Ngày 11/9, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ 30, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với bà Vi Ngọc Bích để nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Đức Thành (ở giữa) được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Tuân

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình về việc giới thiệu đại biểu ứng cử bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14 đối với ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đức Thành đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu đồng ý của 100% đại biểu có mặt.

Kỳ họp cũng thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh. Bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc Sở Nội vụ đã trúng cử chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Ninh.

Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND bảo đảm dân chủ, không phô trương, hình thức Sáng nay, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Rà soát đội ngũ cán bộ ứng cử các chức danh trong Quốc hội, HĐND Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Quốc hội phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan, trong đó có Chính phủ, để rà soát đội ngũ cán bộ tham gia ứng cử các chức danh, nhất là các chức danh trong Quốc hội, HĐND các cấp.