Thành ủy Hà Nội chiều nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Phát biểu tại đây, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng ông Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị tin tưởng phân công đảm nhiệm chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông cho biết đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy chuẩn bị đầy đủ nội dung bàn giao để “ngay sau buổi lễ hôm nay, đồng chí Trần Đức Thắng có thể bắt tay ngay vào công việc, tiếp nối liên tục, không có khoảng trống”.

Không đi sâu vào công việc cụ thể, ông Nguyễn Duy Ngọc dành phần lớn thời gian để nói về những suy nghĩ và tình cảm đối với Thủ đô.

Ông chia sẻ quãng thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài nhưng là hành trình “rất đặc biệt”, khi ông trở về với tâm thế “một người con trở lại nơi mình từng trưởng thành” và đã “mang hết tâm sức của mình cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc

Theo ông, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng sự ủng hộ của Quốc hội và Chính phủ, Hà Nội đã từng bước định hình 3 trụ cột phát triển với tầm nhìn mới, xác định 4 trục trách nhiệm xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở, bước đầu tạo ra những chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực.

Kết quả đó không phải của riêng cá nhân nào mà là công sức, trí tuệ và sự nỗ lực của cả một tập thể - từ Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy đến từng cấp ủy, chính quyền cơ sở; từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô. Mỗi người một phần việc, mỗi cấp một trách nhiệm nhưng khi cùng chung một mục tiêu, cùng hành động sẽ tạo nên những chuyển động tích cực.

"Điều tôi trân trọng nhất không chỉ là kết quả cụ thể, mà là tinh thần làm việc, tinh thần trách nhiệm, khí thế chuyển động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đã được khơi dậy và lan tỏa. Khi những chuyển biến được nhân dân ghi nhận thì đó chính là phần thưởng lớn nhất cho tất cả chúng ta" - ông Ngọc chia sẻ.

Trong lời chia tay, ông cũng thẳng thắn nhìn lại phong cách điều hành của mình: "Trong quá trình công tác, có những lúc tôi rất quyết liệt, có khi gay gắt, tạo áp lực lớn. Có những cuộc họp căng thẳng, có những việc yêu cầu tiến độ rất cao, có lúc cách làm của tôi có thể khiến các đồng chí cảm thấy chưa thật thoải mái. Tôi mong các đồng chí hết sức thông cảm và chia sẻ. Tất cả những điều đó không phải vì cá nhân mà xuất phát từ mong muốn chung là công việc phải tốt hơn, Hà Nội phải phát triển nhanh hơn, tốt hơn, xứng đáng với vị thế của Thủ đô và niềm tin của nhân dân".

Rời cương vị trong bối cảnh nhiều công việc đang được triển khai, ông cho biết vẫn còn những trăn trở. Đó là khi nhiều chủ trương mới được đặt nền móng, nhiều định hướng đã khởi động nhưng cần thêm thời gian và sự kiên trì để đi vào cuộc sống. Ông cũng nhắc tới những thách thức lớn phía trước của Hà Nội với nhiều vấn đề “khó, chưa có tiền lệ”, không thể giải quyết trong thời gian ngắn nhưng lại tác động trực tiếp tới đời sống người dân.

Ông bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Bí thư Thành ủy mới cùng tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Ông kỳ vọng Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì khí thế, phát triển mạnh mẽ hơn nữa theo định hướng đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 30/3 vừa qua.

“Tôi mong rằng những việc chúng ta đã cùng nhau khởi động sẽ được tiếp tục làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, vì người dân, vì tương lai của Thủ đô” - ông nhấn mạnh.

Ở cương vị công tác mới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho hay ông vẫn trực tiếp tham gia cùng Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chung, trong đó có các chủ trương, định hướng lớn đối với Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ: "Tôi luôn xác định trách nhiệm với Hà Nội không giảm đi mà còn ở một phạm vi rộng hơn. Tôi sẽ luôn dõi theo, sẵn sàng đồng hành cùng các đồng chí trong mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô".