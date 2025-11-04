Phát biểu nhận nhiệm vụ vào sáng 4/11, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ việc phân công của Bộ Chính trị là niềm tin của Đảng, sự giao nhiệm vụ của tổ chức và lời nhắc nhở về bổn phận phải dành hết tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm để phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

"Tôi luôn tâm niệm rằng người cán bộ của Đảng, phải đặt lợi ích của Đảng, nhân dân lên trên hết, trước hết. Ở bất cứ cương vị nào, ở bất cứ nơi đâu cũng phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dấn thân, gánh vác và hoàn thành trọn vẹn", tân Bí thư Hà Nội nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho hay, thành phố là nơi ông đã gắn bó suốt những năm tháng đầu tiên của chặng đường công tác từ một chiến sĩ công an Thủ đô.

Được tôi luyện qua thực tiễn sinh động của cuộc sống, ông Nguyễn Duy Ngọc đã được học những bài học đầu tiên của tinh thần cống hiến, phục vụ nhân dân, về sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm trong công việc.

Từ Hà Nội để nhận nhiệm vụ ở Trung ương, tiếp tục được rèn luyện, thử thách trong nhiều lĩnh vực, ở nhiều môi trường khác nhau nhưng trong sâu thẳm, Hà Nội vẫn là điểm tựa tinh thần, nơi ông gửi gắm niềm tự hào, tình cảm sâu nặng.

"Hôm nay, được Đảng phân công trở về Hà Nội, tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô. Với lòng biết ơn các thế hệ đã dìu dắt, đồng hành trong suốt chặng đường công tác, với lòng trân trọng các giá trị quý báu mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân Hà Nội đã vun đắp.

Hơn hết với niềm tin sắt son rằng cùng nhau, chúng ta làm nên một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của Thủ đô anh hùng - ngàn năm văn hiến", ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.